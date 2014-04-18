中国债市动态：一、二级齐向暖，宽资金及债市有望放宽准入支撑多头情绪

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京4月18日 - 中国银行间市场周五早盘债市一、二级联袂向暖；交易员表示，流动性充裕不改，且机构对资金短期前景信心被不断强化，此外放宽银行间债市准入的消息意味未来需求方力量将增强，多重因素支撑乐观情绪继续释放。
同期，相较现券收益率降幅，利率互换(IRS) 下探步伐更为明显约10个基点(bp)。
“现券(收益率)比昨天还是下去一点，但没有IRS大，IRS一年现在3.76%，五年在4.25%，都比昨天收盘大概下来有10个点。”上海一银行交易员称，支撑市场持续推收益率下行的主要因素是资金面的宽松。
华东一券商交易员认为，市场此前对4月这波财税缴款还是挺担心的，但后来这种谨慎情绪有逐渐缓和的趋势；另外银行间债市有望放宽准入的消息也是一个利好，毕竟有利于提升需求。
据两位熟悉情况的消息人士周四透露，中国人民银行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽银行间债券市场准入，以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测等重要事项。
中国财政部周五稍早招标的九个月期(273天)贴现国债加权中标收益率略偏低；市场人士指出，资金仍处宽裕状态，市场情绪偏暖，银行及基金等机构对本期贴现国债均存需求，其投标倍数为过去一年以来贴现国债的次高水平。
剩余期限约9.35年的固息国债最新报价 为4.43%/4.40%，上日尾盘为4.50%/4.44%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 中午报在92.772元，较上日结算价涨0.292元，或0.32%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据