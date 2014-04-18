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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:31 BJT

中国债市动态：一、二级齐向暖，宽资金及债市有望放宽准入支撑多头情绪

路透北京4月18日 - 中国银行间市场周五早盘债市一、二级联袂向暖；交易员表示，流动性充裕不改，且机构对资金短期前景信心被不断强化，此外放宽银行间债市准入的消息意味未来需求方力量将增强，多重因素支撑乐观情绪继续释放。

同期，相较现券收益率降幅，利率互换(IRS) 下探步伐更为明显约10个基点(bp)。

“现券(收益率)比昨天还是下去一点，但没有IRS大，IRS一年现在3.76%，五年在4.25%，都比昨天收盘大概下来有10个点。”上海一银行交易员称，支撑市场持续推收益率下行的主要因素是资金面的宽松。

华东一券商交易员认为，市场此前对4月这波财税缴款还是挺担心的，但后来这种谨慎情绪有逐渐缓和的趋势；另外银行间债市有望放宽准入的消息也是一个利好，毕竟有利于提升需求。

据两位熟悉情况的消息人士周四透露，中国人民银行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽银行间债券市场准入，以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测等重要事项。

中国财政部周五稍早招标的九个月期(273天)贴现国债加权中标收益率略偏低；市场人士指出，资金仍处宽裕状态，市场情绪偏暖，银行及基金等机构对本期贴现国债均存需求，其投标倍数为过去一年以来贴现国债的次高水平。

剩余期限约9.35年的固息国债最新报价 为4.43%/4.40%，上日尾盘为4.50%/4.44%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 中午报在92.772元，较上日结算价涨0.292元，或0.32%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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