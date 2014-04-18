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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:33 BJT

中国货币市场：隔夜回购续降但减点近绝迹，市场观望下周缴税影响

路透上海4月18日 - 中国银行间市场周五资金面变化不大，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种受开盘价拉动续跌，但盘中下行乏力，减点现象近绝迹，其余品种则多窄幅波动；企业缴税已陆续展开，市场正密切关注其对流动性的影响。

市场人士并指出，下周将是缴税高峰，对资金面或多或少都会有所冲击，届时回购利率将有反弹压力，但考虑到当前的资金宽松程度，加上央行的政策态度较为温和，只要公开市场届时进行必要扶助，应能安然度过此轮考验。

“总体来说还是松，但感觉没有前两天那么松，大行还是出钱，但隔夜开的比较低，基本没有减点出了，”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员谈到，从年初至今观察，将资金面维持在稳中偏松可能是央行更乐于看到的局面，因此如果缴税冲击较大，央行应会出手相助，以抚平市场的波动，而且4月公开市场到期资金量较大，公开市场操作有很大的灵活性。

据路透统计，下周公开市场将有1,830亿元到期资金投放，全部为正回购。

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0005 2.1642 -16.37

七天 2.7583 2.7385 +1.98

14天 2.7233 2.7045 +1.88

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9050 5.5150 -61.00

七天 3.4700 3.2650 +20.50

14天 3.9500 3.8000 +15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0040 2.2100 -20.60

七天 2.7600 2.7300 +3.00

14天 2.7000 2.7300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.0000 2.1810 -18.10

七天 2.7610 2.7210 +4.00

三个月 5.5000 5.5000 +0.00

------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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