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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:45 BJT

《全球汇市》日圆兑美元跌至10日低点，受美数据及乌克兰危机会谈影响

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3813 1.3814 -0.01 +0.49 1.3745

美元/日圆 102.38 102.38 +0.00 -2.77 105.30

欧元/日圆 141.42 141.43 -0.01 -2.29 144.73

美元/瑞郎 0.8831 0.8830 +0.01 -1.09 0.8928

英镑/美元 1.6789 1.6791 -0.01 +1.41 1.6556

美元/加元 1.0997 1.1001 -0.04 +3.55 1.0620

澳元/美元 0.9332 0.9325 +0.08 +4.70 0.8913

新西兰元/美元 0.8578 0.8569 +0.11 +4.53 0.8206

澳元/日圆 95.540 95.470 +0.07 +1.80 93.850

新西兰元/日圆 87.860 87.730 +0.15 +1.68 86.410

英镑/日圆 171.89 171.91 -0.01 -1.40 174.33

澳元/新西兰元 1.0870 1.0878 -0.07 +0.20 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 王洋/艾茂林/杜明霞/郑茵 审校 王兴亚/石冠兰/侯向明)
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