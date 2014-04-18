更正-《热点透视》美联储担心银行业新规力度不够，恐续推瘦身计划

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(更正：译文有误，最后一段应为“增加资本缓冲的成本在大型银行的获利能力情况中得到体现”，而非“增加资本缓冲的成本表明大型银行的获利能力”)
撰稿 Daniel Indiviglio； 编译 李爽
路透华盛顿4月17日 - 给美国大型银行瘦身的想法或许尚未偃旗息鼓。八家最大的银行在增加数以十亿计美元额外资本的同时，还在适应资本和流动性新规。美联储主席叶伦仍不确定这样的力度是否够大。当然，美联储的职责决定了其必然会担忧。但银行业巨头及其投资者已经感受到了一丝痛苦。
尽管美国多德-弗兰克改革法案和巴塞尔协议III实施积极举措规范银行业者，但叶伦在周二的讲话中仍显露出担忧意味，担心大型机构遇到困境仍容易摔跟头。尤其是叶伦还提到他们仰赖从回购市场和其他资源获得短期融资。她的疑虑与美联储理事塔鲁洛的评论如出一辙。政策选择主要指向让金融类企业持有更多稳定、流动性好的资本。
美国八家最大的银行已经再增680亿美元资本，以符合监管机构整体杠杆限制新规。根据新规，美国银行业者未经调整的股东权益比率(equity-to-asset ratio)需保持在6%以上。据美联储最新压力测试，30家最大的银行已经将一级普通股本与风险加权资产的平均比例从2009年时的5.5%提高一倍多至11.6%。美联储还在研究流动性覆盖率，料要求银行持有足够多的高流动性资产，以安度30日压力期。
有必要对回购等短期融资途径进行审视，部分原因在于对冲基金等所谓的影子银行高度参与其中。但相比2008年金融危机以前，银行业巨头受到的约束如今已经严格得多了。据美国联邦存款保险公司(FDIC)，资产规模在100亿美元以上的银行业者平均一级普通股本达到12.6%，是1990年代初的两倍，也是保持这一纪录形式的23年来最高水准。
增加资本缓冲的成本在大型银行的获利能力情况中得到体现。1990年代和2000年代初，摩根大通 、美国银行 、花旗 等银行股东权益报酬率通常都接近15%，但其中最高的摩根大通自2010年以来，这一比率只有10%左右。如果叶伦的想法得到落实，那么银行的任务就更艰巨了。游说拆分大型银行的力度最近有些减弱，不过将来银行或银行股东或许会考虑自行拆分银行。(完) (译文审校 石冠兰)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据