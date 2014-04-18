更正-《热点透视》美联储担心银行业新规力度不够，恐续推瘦身计划

(更正：译文有误，最后一段应为“增加资本缓冲的成本在大型银行的获利能力情况中得到体现”，而非“增加资本缓冲的成本表明大型银行的获利能力”)

撰稿 Daniel Indiviglio； 编译 李爽

路透华盛顿4月17日 - 给美国大型银行瘦身的想法或许尚未偃旗息鼓。八家最大的银行在增加数以十亿计美元额外资本的同时，还在适应资本和流动性新规。美联储主席叶伦仍不确定这样的力度是否够大。当然，美联储的职责决定了其必然会担忧。但银行业巨头及其投资者已经感受到了一丝痛苦。

尽管美国多德-弗兰克改革法案和巴塞尔协议III实施积极举措规范银行业者，但叶伦在周二的讲话中仍显露出担忧意味，担心大型机构遇到困境仍容易摔跟头。尤其是叶伦还提到他们仰赖从回购市场和其他资源获得短期融资。她的疑虑与美联储理事塔鲁洛的评论如出一辙。政策选择主要指向让金融类企业持有更多稳定、流动性好的资本。

美国八家最大的银行已经再增680亿美元资本，以符合监管机构整体杠杆限制新规。根据新规，美国银行业者未经调整的股东权益比率(equity-to-asset ratio)需保持在6%以上。据美联储最新压力测试，30家最大的银行已经将一级普通股本与风险加权资产的平均比例从2009年时的5.5%提高一倍多至11.6%。美联储还在研究流动性覆盖率，料要求银行持有足够多的高流动性资产，以安度30日压力期。

有必要对回购等短期融资途径进行审视，部分原因在于对冲基金等所谓的影子银行高度参与其中。但相比2008年金融危机以前，银行业巨头受到的约束如今已经严格得多了。据美国联邦存款保险公司(FDIC)，资产规模在100亿美元以上的银行业者平均一级普通股本达到12.6%，是1990年代初的两倍，也是保持这一纪录形式的23年来最高水准。