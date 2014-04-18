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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 16:05 BJT

中国债市：资金价格维持低位IRS续降，下周关注缴税对流动性影响

路透上海4月18日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续下行，跌幅与上日接近，在10个基点(bp)左右。因货币市场回购利率基本维持在低位，乐观情绪暂未消退。

交易员并称，目前资金面较为宽松，且整体预期向好，不过仍要关注下周季度缴税可能对流动性造成的扰动。

北京一银行交易员表示，“下周缴税，虽说很多人都觉着不是事儿，但也要看看资金价格会否有啥变化。”

银行间市场资金面周五变化不大，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种受开盘价拉动续跌，但盘中下行乏力，减点现象近绝迹，其余品种则多窄幅波动。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3275/3.4334 3.7125/3.7950 4.0654/4.1563 4.2050/4.2975 4.2034/4.4784

上日 3.5113/3.6071 3.8350/3.9125 4.1021/4.1846 4.2900/4.3750 4.2645/4.5578

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变动 -0.1838/-0.1737 -0.1225/-0.1175 -0.0367/-0.0283 -0.0850/-0.0775 -0.0611/-0.0794

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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