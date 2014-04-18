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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 13:44 BJT

台湾股市：收创34个月收盘高位，受台积电第一季季报优于预期激励

路透台北4月18日 - 台湾股市 周五收创34个月收盘高位，受台积电第一季季报优于预期激励。

台湾加权指数收涨0.25%，报8,966.66点，此前高位则为2011年6月9日的9,000.94点。

全球晶圆代工龙头--台积电 今日扬2.5%，报123台币；ＡＤＲ上日大涨2.83%，因该公司公布首季财报超越预期。

台积电周四举行法人说明会，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。 台积电第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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