版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 13:59 BJT

中国债市：中债登将开立券款对付账户截止时间限定于8月底

路透上海4月18日 - 自去年9月中国央行通知要求银行间债市成员采用券款对付(DVP)结算方式后，中央国债登记结算有限公司周五表示，债券账户状态正常但未开立DVP账户的结算成员，要在8月底前提交开户资料，开立DVP账户。

刊登在中国债券信息网的通知称，“我公司将在2014年6月初至7月底期间，面向未开立DVP账户的成员集中举办多期DVP业务培训，请相关成员做好培训报名和开户资料的准备工作。”

通知中所提及的不符合DVP结算要求的名单中，包括基金公司、农村信用社、非银行机构、理财专户及投资组合等544家成员。

中债登指出，对于规定日期前仍未开立DVP账户的成员，其将报送主管部门；对于即将到期销户且不再发生交易结算业务的非法人产品户，可不开立DVP账户，但需递交材料备案。

截至本周四(17日)，银行间本币市场共有6,577家参与成员，其中包括国有商业银行、股份制银行、政策性银行等境内主要机构，也有境外银行、境外保险公司，以及人民币合格境外机构投资者(RQFII)和合格境外机构投资者(QFII)等多类型参与者。

券款对付(Delivery Versus Payment，DVP)是指债券交易达成后，在债券交易双方指定的结算日，债券和资金同步进行交收并互为条件的一种结算方式。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐