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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 16:58 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超12亿台币

路透台北4月18日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     26.00     38.00       -12.00
     票券业      2.50      0.00        +2.50
     证券业     19.00      9.50        +9.50
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