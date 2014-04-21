重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月14日-4月18日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国金融：经济运行在合理区间，对县域农村银行降低存准率--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。

--中国经济：坚持发展第一要务，要多方施策增强发展动力--李克强

中国国务院总理李克强日前表示，坚持发展第一要务，是解决一切问题的关键，各地区各部门要多方施策增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。

--中国经济：未来十年中国经济有充分潜力实现7%-8%的增速--副财长

中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略

--《焦点》服务业向好支撑中国首季GDP超预期，政策加码刺激可能性降低

虽然工业和投资弱于预期，但消费稳健、第三产业占比持续提升，合力推动中国一季度经济同比超预期增长7.4%；再加上就业状况依然良好，在缓解经济面疑虑同时，也让政策再度加码刺激的可能性降低。随着前期稳增长举措的逐渐实施，二季度中国经济企稳可能性很大。分析人士预计，未来货币政策料维持中性偏宽，财政政策继续定向发力，政府将持续推进改革以促进中长期发展。

--《焦点》中国M2增速创新低凸显资金缺口，但货币政策大幅放松暂难期

受去年高基数、影子银行监管效果显现等因素影响，中国3月M2增速创出有数据以来新低，同时，社会融资规模同比回落但仍不低。资金供求两端的增速，需求端仍明显高于供给端，进而继续推动着实体经济“调结构”。

--中国数据：今年利用外资将稳定增长，5月进出口可能好转--商务部

中国商务部周四公布的3月实际使用外资同比下降1.5%，为14个月来首次出现负值。但商务部发言人沈丹阳称，单月小幅波动均属正常，并不影响全年利用外资的稳定增长。他并表示，虽然中国一季度外贸不如预期，但对实现全年外贸目标仍充满信心，可能从5月开始会有较好的数据表现，二季度形势料比一季度好。

--中国财政：经济疲软拖累财政收入增幅逐月减速，未来料继续放缓

受经济增速放缓等因素影响，年初以来中国财政收入增速逐月放缓。财政部数据显示，3月财政收入同比增幅已降至至少过去一年来最低水平，预计未来将继续呈放缓态势。

--《综述》中国楼市一季度放缓，但需求支撑下尚不必悲观

在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，并引发拖累经济增长担忧。不过，不少分析人士认为，得益于依然强劲的需求，以及分城施策带来的政策灵活性，对于接下来的房地产市场，倒不至于过于悲观。

--两岸金融：服贸协议若没过，台湾发展人民币离岸中心将受影响--金管会

台湾金管会周二向立法院财委会提出报告指出，陆方承诺台湾金融业者以人民币合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场，若两岸服贸协议未通过，将丧失抢先发行人民币金融商产品的契机，且台湾发展成为人民币离岸中心的目标也会受到影响。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国金融：保监会拟规范人身保险公司涉网，偿付充足率须高于150%

为规范人身保险公司经营互联网保险，中国保险监督管理委员会向社会征求意见，拟规定出人身保险公司经营互联网保险需在经营期间保持偿付能力充足Ⅱ类。

--人民币汇率：中国承诺推进汇率改革，此前美国提出批评

中国周三表示，将推进人民币汇率机制改革。此前美国批评北京维持人民币疲软。中国外交部发言人华春莹在每日新闻发布会上表示，中国希望美国能够清楚地看到这点，并正确处理相关议题。

--中国外汇: 2月净减持美国国债27亿美元，净增持66.28亿美元两房债

美国财政部最新数据显示，今年2月中国净减持27亿美元美国国债；截止2014年2月末，中国持有的美国国债为12,729亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--人民币汇率：3月实际有效汇率环比降2.7%至五个月新低

人民币实际有效汇率指数3月明显回落。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降2.7%至117.45，为连续第二个月下降，并创出去年10月以来新低。

--中国证券：证监会紧急通知投行补IPO材料，发审会重启在即--业内人士

据多位业内人士透露，中国证监会周二下午突然要求各家投行尽快补充A股首次公开发行（IPO）相关材料，需在周四下班前提交。他们分析，此举意味着A股新股审批程序即将开始，证监会发审会近期可能重启，不过新股发行的重启仍需等待。

--中国证券：新三板交易平台一期5月上线,支持协议转让和股票集合竞价功能

中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)总经理助理隋强周二表示，新三板交易支持平台将分两期上线，5月份上线的一期将支持协议转让、两网及退市公司股票的集合竞价转让等功能；做市转让功能预计将于8月份上线。

--中国金融：央行官员称今年M2增速将前低后高，预计将达到13%左右

中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，今年Ｍ２增速将走出前低后高的曲线，预计全年将达到13%左右。

--中国信托业监管趋严，刚性兑付“魔咒”短期仍难破

飞速飙升、规模已破10万亿元人民币的中国信托业黄金时代已过，迎接其的是更严监管和降速控风险思路。不过有关信托股东“兜底”职责的条款，则令信托业备受诟病的刚性兑付“魔咒”短期仍难被打破。

--中国金融：金融创新应防止监管套利或金融业自我循环--银监会主席

中国银监会主席尚福林指出，金融机构在金融创新中要围绕服务实体经济这条主线。将更好地满足实体经济有效金融需求作为创新的出发点和落脚点，防止监管套利或者金融业自我循环。

--中国证券：沪港通不需要另开户和换汇，额度将先到先得--报载

上海证券报周一援引权威市场人士称，沪港通与2007年宣布但迟未推出的“港股直通车”最大的区别在于，投资者直接使用人民币投资，不需要自己换汇，投资者不用去对方市场开户，就可以直接投资对方市场股票；在额度使用方面，则将遵循“先到先得”原则。

--中国基金：余额宝一季末规模突破5,400亿元，维持快速扩张

中国最大闲钱理财产品--余额宝挂钩的天弘增利宝货币基金，一季末规模达到5,413亿元人民币，继续维持快速扩张。

--《焦点》中国利率改革系于汇率何时脱胎成“强市场、弱当局”格局

中国的利率市场化改革自去年快速冲刺后，已经把接力棒交到汇率市场手中。一旦人民币汇率市场化取得进展、能够实现“强市场、弱当局”式自发性的双向波动，改革接力棒有望再次递回利率市场。

--《焦点》中国企业委托贷款违约频发，传统行业成重灾区

中国企业间的贷款正面临爆发违约潮之虞，已有数家上市企业称未能如期拿到贷款的还款。路透根据公告在中国人行的数据估算，中国企业2013年授信的委托贷款净额达2.55万亿元人民币，几乎是2012年总额1.28万亿的两倍。委托贷款已是仅次于银行贷款的最大国内信贷来源。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国钢铁：4月上旬粗钢日产量估算达215.15万吨，创年内新高--中钢协

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，4月上旬全国预估粗钢日产量215.15万吨，增量7.83万吨，旬环比上涨3.78%。

--《焦点》中国可能有1,000吨黄金锁定在融资交易

一份行业报告显示，中国企业可能最多有1,000吨黄金锁定在融资交易之中。这表明，由于信贷环境紧张，有相当多的进口黄金被用在了筹资上面，而不是用于满足消费者需求。

--中国能源：3月表观石油需求较上年同期增加0.7%，至979万桶/日

路透根据政府初步数据测算，中国今年3月表观石油需求较去年同期增加0.7%至每日979万桶。

--中国房地产：地价涨势七个季度来首度放慢，二季度预计进一步缓和--报告

随着今年以来中国楼市的降温，土地市场也受到波及。中国土地勘测规划院发布报告称，今年一季度地价水平温和上涨，环比增幅为七个季度来首次收窄，预计住宅用地等的价格涨势在二季度将进一步放缓。

--《焦点》中国收紧铁矿石融资可能释放大量库存，引发价格重挫风险

中国政府打压以大宗商品支持的融资行为，可能令目前蛰伏在该国各个港口数以千万吨计的铁矿石猛然涌进市场，从而导致铁矿石价格出现新一波大跌。

--中港个股：加拿大阿萨巴斯卡石油公司出售其油砂项目权益给中石油

加拿大阿萨巴斯卡石油公司(Athasbasca Oil) ATH.TO 表示，其已行使选择权，将多佛油砂项目40%权益出售给合伙公司中石油 601857.SS，作价13.2亿加元(12亿美元)。之前该项目获得阿尔伯塔政府的最终批准。

--中国投资：今年跨境房地产投资有望倍增至300多亿美元--高力

国际领先的房地产服务公司--美国高力国际(Colliers)周一预计，今年中国跨境房地产投资热度不减，投资总量将倍增至逾300亿美元，而且未来跨境地产投资将不仅聚焦于美国、欧洲和澳大利亚等区域的门户城市，还会扩展至这些城市的周边。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)