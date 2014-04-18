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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 14:31 BJT

中国金属：3月精炼铜产量同比增长7.8%，至594,075吨--国家统计局

路透北京4月18日 - 中国国家统计局周五公布，3月精炼铜产量594,075吨，同比增长7.8%。3月原铝产量为198万吨，同比增长12.9%。

中国是全球最大的精炼铜和原铝的生产国和消费国。(完) (发稿 李贺 审校 黄凯)
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