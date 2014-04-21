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货币新闻 | 2014年 4月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国3月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京4月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国3月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
    
                                3月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       324,383        48.24       7,140.7        1,001,136        47.89
 原铝                          41,281       116.91      1,925.99          153,291       238.99
 未锻压镍(精炼镍+合金)         12,082       -12.94     15,152.77           38,191       -21.78
 精炼铅                            52        1,192      1,789.73               81       -70.52
 精炼锌                        68,184         -7.2      2,033.18          197,500        37.41
 锌合金                         7,818       -25.48      2,301.92           23,362        -6.76
 精炼锡+锡合金                    964       -43.74     23,353.17            2,019        -62.7

 出口:
 精炼铜                        13,980       -76.95      7,342.55           55,557        -55.7
 原铝                           8,917         5.87      2,080.94           23,512        -8.65
 精炼铅                         2,499        16.48      2,168.34            7,344       119.73
 精炼锌                             -         -100             -              426       -63.22
 未锻压镍(精炼镍+合金)          6,676       111.12     15,526.07           11,302        52.66
 精炼锡+锡合金                    200       -70.27     19,871.61              298       -60.36

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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