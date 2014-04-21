表格: 中国3月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京4月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国3月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 324,383 48.24 7,140.7 1,001,136 47.89 原铝 41,281 116.91 1,925.99 153,291 238.99 未锻压镍(精炼镍+合金) 12,082 -12.94 15,152.77 38,191 -21.78 精炼铅 52 1,192 1,789.73 81 -70.52 精炼锌 68,184 -7.2 2,033.18 197,500 37.41 锌合金 7,818 -25.48 2,301.92 23,362 -6.76 精炼锡+锡合金 964 -43.74 23,353.17 2,019 -62.7 出口: 精炼铜 13,980 -76.95 7,342.55 55,557 -55.7 原铝 8,917 5.87 2,080.94 23,512 -8.65 精炼铅 2,499 16.48 2,168.34 7,344 119.73 精炼锌 - -100 - 426 -63.22 未锻压镍(精炼镍+合金) 6,676 111.12 15,526.07 11,302 52.66 精炼锡+锡合金 200 -70.27 19,871.61 298 -60.36 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.