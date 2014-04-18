《全球汇市一周综述》欧洲央行的警告抑制欧元涨势，低利率前景不利美元

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
整理 李婷仪/白云
路透北京4月18日 - 全球经济存在通缩风险，促使美联储慎言收紧政策，欧洲央行则担心强势欧元对通胀的压制作用。
美联储主席叶伦表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调刺激政策的必要性。叶伦没有预言何时会升息，而是强调升息将取决于就业市场改善和通胀率回升情况。低利率前景不利美元。
欧元区3月通胀终值降至2009年11月以来最低水平。欧洲央行总裁德拉吉指出，欧元升值是导致目前低通胀的重要因素，直言欧元走高会触发更多政策行动。
欧元近期走强令人困惑。事实上，多数外汇分析师预期，美国经济前景改善和美联储缩减刺激政策，将推动美元兑欧元今年走强。
未来一周重要经济风向球有：中国、美欧4月制造业PMI初值、澳洲及日本公布CPI数据。欧洲央行德拉吉发表演说，是否再有惊人之语值得关注。英国央行将公布4月政策会议记录。
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**欧洲央行的警告抑制欧元涨势**
欧洲央行官员言论使欧元的上涨势头受到抑制。央行总裁德拉吉周末称欧元走强可能触发量化宽松；央行管委诺亚说“欧元越强势，就越需要宽松货币政策”。但欧元过去几个交易日变动不大，兑美元在1.38上方，仍远高于2月3日触及的今年低点1.3476美元。
德意志银行分析师Alan Ruskin表示，欧洲央行需要动真格的，欧元才会进一步下滑。目前欧元区的经常帐盈余支撑了欧元走势。该地区1月经常帐盈余触及纪录高点，激增至253亿欧元。2月回落至219亿欧元。
叶伦在她成为美联储主席后的第二次公开讲话中强调，美国经济目前的威胁来自通胀疲弱，而非高通胀。叶伦说：“目前通胀率约为1%，此刻我认为我们或许更应该担心通胀率达不到目标，并让通胀率回升到2%。”联储最终“当然”需要收紧政策以避免通胀过热，她表示，“(通胀)超过了目标...再想降下来会很费劲。”
美元受挫于叶伦的低息立场，前景看淡。
“叶伦的表态打压了美元，因为她暗示美联储不急于升息，”法国兴业银行的外汇策略师Alvin Tan称。“由于美债收益率在近期区间底部，我们预计美元将持续疲软。只有在美债收益率回升、市场关注美联储升息时，美元才会开始上扬。我们预计这会在今年第三季某个时间发生。”
**英镑呈现强势，日圆遭内外夹击**
升息预期提振英镑，兑美元触及四年半高位1.6842，兑欧元创下六周高位0.8215，贸易加权指数触及五年半高位。投资者继续消化英国在明年第一季升息的预期。英镑隔夜银行间平均利率上扬，反映出11个月后可能升息，之前行情反映的是12个月后升息的预期。
日本财务大臣麻生太郎承诺，从6月以后规模达1.26万亿美元的政府退休金投资基金(GPIF)在股市中的“变动”将变得明显。此言提振日经指数急升，与日股走势逆向联动的日圆兑美元为之下挫。
乌克兰危机可望通过外交努力获得解决，投机客轧平部分避险操作，使日圆兑美元周五跌至10日低点，下道阻力料在102.73日圆。
***美国警告人民币仍被低估***
中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，让原本担心结果会相当疲弱的投资者松了一口气，帮助人民币和澳元缩减跌幅。
美国财政部在半年度汇率报告中，没有将中国列为汇率操控国，但警告人民币仍被低估，并质疑中国汇改决心。中国则表示，将推进人民币汇率机制改革，希望美国能够清楚地看到这点。
中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究中心研究员肖立晟认为，人民币汇率扩波幅效果料难持久，“热钱”仍会卷土重来。货币当局应该提高警惕，优化短期跨境资本流动的管理方式，将汇率波动率作为一项新的政策工具，与其他监管措施相配合。(完) (审校 张涛)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据