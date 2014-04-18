《全球汇市一周综述》欧洲央行的警告抑制欧元涨势，低利率前景不利美元

整理 李婷仪/白云

路透北京4月18日 - 全球经济存在通缩风险，促使美联储慎言收紧政策，欧洲央行则担心强势欧元对通胀的压制作用。

美联储主席叶伦表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调刺激政策的必要性。叶伦没有预言何时会升息，而是强调升息将取决于就业市场改善和通胀率回升情况。低利率前景不利美元。

欧元区3月通胀终值降至2009年11月以来最低水平。欧洲央行总裁德拉吉指出，欧元升值是导致目前低通胀的重要因素，直言欧元走高会触发更多政策行动。

欧元近期走强令人困惑。事实上，多数外汇分析师预期，美国经济前景改善和美联储缩减刺激政策，将推动美元兑欧元今年走强。

未来一周重要经济风向球有：中国、美欧4月制造业PMI初值、澳洲及日本公布CPI数据。欧洲央行德拉吉发表演说，是否再有惊人之语值得关注。英国央行将公布4月政策会议记录。

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**欧洲央行的警告抑制欧元涨势**

欧洲央行官员言论使欧元的上涨势头受到抑制。央行总裁德拉吉周末称欧元走强可能触发量化宽松；央行管委诺亚说“欧元越强势，就越需要宽松货币政策”。但欧元过去几个交易日变动不大，兑美元在1.38上方，仍远高于2月3日触及的今年低点1.3476美元。

德意志银行分析师Alan Ruskin表示，欧洲央行需要动真格的，欧元才会进一步下滑。目前欧元区的经常帐盈余支撑了欧元走势。该地区1月经常帐盈余触及纪录高点，激增至253亿欧元。2月回落至219亿欧元。

叶伦在她成为美联储主席后的第二次公开讲话中强调，美国经济目前的威胁来自通胀疲弱，而非高通胀。叶伦说：“目前通胀率约为1%，此刻我认为我们或许更应该担心通胀率达不到目标，并让通胀率回升到2%。”联储最终“当然”需要收紧政策以避免通胀过热，她表示，“(通胀)超过了目标...再想降下来会很费劲。”

美元受挫于叶伦的低息立场，前景看淡。

“叶伦的表态打压了美元，因为她暗示美联储不急于升息，”法国兴业银行的外汇策略师Alvin Tan称。“由于美债收益率在近期区间底部，我们预计美元将持续疲软。只有在美债收益率回升、市场关注美联储升息时，美元才会开始上扬。我们预计这会在今年第三季某个时间发生。”

**英镑呈现强势，日圆遭内外夹击**

升息预期提振英镑，兑美元触及四年半高位1.6842，兑欧元创下六周高位0.8215，贸易加权指数触及五年半高位。投资者继续消化英国在明年第一季升息的预期。英镑隔夜银行间平均利率上扬，反映出11个月后可能升息，之前行情反映的是12个月后升息的预期。

日本财务大臣麻生太郎承诺，从6月以后规模达1.26万亿美元的政府退休金投资基金(GPIF)在股市中的“变动”将变得明显。此言提振日经指数急升，与日股走势逆向联动的日圆兑美元为之下挫。

乌克兰危机可望通过外交努力获得解决，投机客轧平部分避险操作，使日圆兑美元周五跌至10日低点，下道阻力料在102.73日圆。

***美国警告人民币仍被低估***

中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，让原本担心结果会相当疲弱的投资者松了一口气，帮助人民币和澳元缩减跌幅。

美国财政部在半年度汇率报告中，没有将中国列为汇率操控国，但警告人民币仍被低估，并质疑中国汇改决心。中国则表示，将推进人民币汇率机制改革，希望美国能够清楚地看到这点。