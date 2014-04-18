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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 14:24 BJT

韩国股市：收高且连续第五周上涨，因全球经济预期和风险人气改善

路透首尔4月18日 - 韩国股市周五扩大涨幅，连续第五周上涨，因市场对全球经济的信心改善，企业获利的担忧消退提振了投资者风险人气。

韩国综合股价指数 收高0.61%至2,004.28点，本周升0.3%，连续第五周上涨，为去年9月以来最长连涨时间。(完)
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