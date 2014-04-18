《中国债市每日综述》现券延续暖势，债市准入机构或放宽鼓励多头信心

* 债市准入机构或放宽消息刺激多头出动

* 现券延续当周暖势，收益率震荡趋降

* 七天回购利率徘徊低位，IRS亦未脱跌途

* 下周财税缴款高峰来袭，关注其对资金影响

路透北京4月18日 - 在中国银行间债市准入机构范围有望大幅放宽的消息刺激下，周五现券多头热情继续释放，推动收益率震荡中趋降；加之资金面维宽，七天回购利率徘徊于偏低水位，利率互换(IRS)亦未脱近期跌途。

交易员表示，短期扰动市场的变数是财税缴款的影响，如果下周资金面应对缴税高峰考验仍无恙，则部分此前预期谨慎的机构有望转向乐观，成为推现券收益率续跌的动力。

“央行可能会放开(银行间债市)外资准入，这个对债市是利好，我们了解了一下，早晨外资买盘还是挺积极的，利率债收益率下去了，不过后面有点反弹吧。”华南一银行交易员称。

路透周四报导引述两位熟悉情况的消息人士称，中国人民银行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽银行间债券市场准入，以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测等重要事项。

针对银行间债市准入机构范围放宽的消息，路透周五再发报导引述两位熟悉情况的消息人士称，中国央行近日召开会议，讨论研究允许其批准的除境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行以外的境外机构参与中国银行间债市。

而对于短期需要关注的看点，受访交易员们均提到财税缴款的影响。上海一银行交易员认为，预期资金面应可以抵挡缴税高峰的冲击，不过场内尚有谨慎情绪存在；如果下周资金面没有想象的那么糟糕，对债市将是利好，目前的暖势有望延续。

上述华南某银行的交易员亦同意这一观点。她并表示，今年来央行对流动性的调控手法有所转变，在一些关键时点都表现出呵护的意图。如果下周缴税冲击过强，预计央行将通过公开市场及时出手扶持。

剩余期限约2.9041年的固息国债最新报价 为3.92%/3.86%，上日尾盘为4.00%/3.90%；中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.746元，较上日结算价涨0.088元，或0.09%。

**缴税陆续展开，密切关注其对流动性影响**

中国银行间市场周五资金面变化不大，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种受开盘价拉动续跌，但盘中下行乏力，减点现象近绝迹，其余品种则多窄幅波动；企业缴税已陆续展开，市场正密切关注其对流动性的影响。

市场人士并指出，下周将是缴税高峰，对资金面或多或少都会有所冲击，届时回购利率将有反弹压力，但考虑到当前的资金宽松程度，加上央行的政策态度较为温和，只要公开市场届时进行必要扶助，应能安然度过此轮考验。

“总体来说还是松，但感觉没有前两天那么松，大行还是出钱，但隔夜开得比较低，基本没有减点出了。”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员谈到，从年初至今观察，将资金面维持在稳中偏松可能是央行更乐于看到的局面，因此如果缴税冲击较大，央行应会出手相助，以抚平市场的波动，且4月公开市场到期资金量较大，公开市场操作有很大的灵活性。

据路透统计，下周公开市场将有1,830亿元到期资金投放，全部为正回购。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,074.58亿元，较周四的8,559.86亿元降约5.67%；其中隔夜品种成交7,213.15亿元，上日为7,459.02亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9891 2.1642 -17.51 7,213.15

七天 2.8153 2.7385 +7.68 603.29

14天 2.7284 2.7045 +2.39 142.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3050 5.5150 -321.00 2,677.82

七天 2.5650 3.2650 -70.00 359.29

14天 3.1600 3.8000 -64.00 27.82

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0040 2.2100 -20.60 --

七天 2.7600 2.7300 +3.00 --

14天 2.7000 2.7300 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.0000 2.1810 -18.10 --

七天 2.7610 2.7210 +4.00 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --