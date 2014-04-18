《中国债市每日综述》现券延续暖势，债市准入机构或放宽鼓励多头信心

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 债市准入机构或放宽消息刺激多头出动
* 现券延续当周暖势，收益率震荡趋降
* 七天回购利率徘徊低位，IRS亦未脱跌途
* 下周财税缴款高峰来袭，关注其对资金影响
路透北京4月18日 - 在中国银行间债市准入机构范围有望大幅放宽的消息刺激下，周五现券多头热情继续释放，推动收益率震荡中趋降；加之资金面维宽，七天回购利率徘徊于偏低水位，利率互换(IRS)亦未脱近期跌途。
交易员表示，短期扰动市场的变数是财税缴款的影响，如果下周资金面应对缴税高峰考验仍无恙，则部分此前预期谨慎的机构有望转向乐观，成为推现券收益率续跌的动力。
“央行可能会放开(银行间债市)外资准入，这个对债市是利好，我们了解了一下，早晨外资买盘还是挺积极的，利率债收益率下去了，不过后面有点反弹吧。”华南一银行交易员称。
路透周四报导引述两位熟悉情况的消息人士称，中国人民银行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽银行间债券市场准入，以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测等重要事项。
针对银行间债市准入机构范围放宽的消息，路透周五再发报导引述两位熟悉情况的消息人士称，中国央行近日召开会议，讨论研究允许其批准的除境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行以外的境外机构参与中国银行间债市。
而对于短期需要关注的看点，受访交易员们均提到财税缴款的影响。上海一银行交易员认为，预期资金面应可以抵挡缴税高峰的冲击，不过场内尚有谨慎情绪存在；如果下周资金面没有想象的那么糟糕，对债市将是利好，目前的暖势有望延续。
上述华南某银行的交易员亦同意这一观点。她并表示，今年来央行对流动性的调控手法有所转变，在一些关键时点都表现出呵护的意图。如果下周缴税冲击过强，预计央行将通过公开市场及时出手扶持。
剩余期限约2.9041年的固息国债最新报价 为3.92%/3.86%，上日尾盘为4.00%/3.90%；中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.746元，较上日结算价涨0.088元，或0.09%。
**缴税陆续展开，密切关注其对流动性影响**
中国银行间市场周五资金面变化不大，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种受开盘价拉动续跌，但盘中下行乏力，减点现象近绝迹，其余品种则多窄幅波动；企业缴税已陆续展开，市场正密切关注其对流动性的影响。
市场人士并指出，下周将是缴税高峰，对资金面或多或少都会有所冲击，届时回购利率将有反弹压力，但考虑到当前的资金宽松程度，加上央行的政策态度较为温和，只要公开市场届时进行必要扶助，应能安然度过此轮考验。
“总体来说还是松，但感觉没有前两天那么松，大行还是出钱，但隔夜开得比较低，基本没有减点出了。”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员谈到，从年初至今观察，将资金面维持在稳中偏松可能是央行更乐于看到的局面，因此如果缴税冲击较大，央行应会出手相助，以抚平市场的波动，且4月公开市场到期资金量较大，公开市场操作有很大的灵活性。
据路透统计，下周公开市场将有1,830亿元到期资金投放，全部为正回购。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,074.58亿元，较周四的8,559.86亿元降约5.67%；其中隔夜品种成交7,213.15亿元，上日为7,459.02亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9891 2.1642 -17.51 7,213.15
七天 2.8153 2.7385 +7.68 603.29
14天 2.7284 2.7045 +2.39 142.06
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.3050 5.5150 -321.00 2,677.82
七天 2.5650 3.2650 -70.00 359.29
14天 3.1600 3.8000 -64.00 27.82
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0040 2.2100 -20.60 --
七天 2.7600 2.7300 +3.00 --
14天 2.7000 2.7300 -3.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.0000 2.1810 -18.10 --
七天 2.7610 2.7210 +4.00 --
三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据