更新版 1-台湾股市：创34个月收盘高位，受台积电首季获利优于预期激励

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(新增分析师评论及细节)
路透台北4月18日 - 台湾股市 周五收扬创34个月收盘高位。分析师表示，由于台积电 第一季获利表现优于预期，带动台股持续盘坚，盘中高见9,002.7点，惟9,000点上方压力仍大，终场未能顺势攻破9,000点大关。
加权股价指数 收盘微涨0.25%，收报8,966.66点；成交值 为702.56亿台币，上交易日修正后为954.43亿。收盘前高则为2011年6月9日的9,000.94点。
台新投顾协理黄文清表示，反应台积电首季获利优于预期的利多，今日台股指数持续盘高，不过台股站上9,000点仍承压，短线台股要攻克美国次贷危机以来的高位9,220点并不容易。
“台积电涨势不易一波到底，因为利多先前已稍有反应，大盘攻破9,000点上方的机会不大。”他说。
他并指出，假如外资持续买超及台积电续强，台股指数不致于反转向下，短线台股料维持高档震荡整理格局。下周台股主交投区间暂估在8,800-9,000点。
全球晶圆代工龙头--台积电 今日扬2.5%，报123台币；ＡＤＲ上日大涨2.83%。台积电周四举行法人说明会，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。 台积电第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。
本地时间14:12时，亚洲股市以上涨居多，其中以日股 的0.68%涨幅为最高，韩股 也有0.61%涨幅，中国上证综合指数 则是走跌0.17%，港股 休市一天。
美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。 (完)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据