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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 14:40 BJT

更新版 1-台湾股市：创34个月收盘高位，受台积电首季获利优于预期激励

(新增分析师评论及细节)

路透台北4月18日 - 台湾股市 周五收扬创34个月收盘高位。分析师表示，由于台积电 第一季获利表现优于预期，带动台股持续盘坚，盘中高见9,002.7点，惟9,000点上方压力仍大，终场未能顺势攻破9,000点大关。

加权股价指数 收盘微涨0.25%，收报8,966.66点；成交值 为702.56亿台币，上交易日修正后为954.43亿。收盘前高则为2011年6月9日的9,000.94点。

台新投顾协理黄文清表示，反应台积电首季获利优于预期的利多，今日台股指数持续盘高，不过台股站上9,000点仍承压，短线台股要攻克美国次贷危机以来的高位9,220点并不容易。

“台积电涨势不易一波到底，因为利多先前已稍有反应，大盘攻破9,000点上方的机会不大。”他说。

他并指出，假如外资持续买超及台积电续强，台股指数不致于反转向下，短线台股料维持高档震荡整理格局。下周台股主交投区间暂估在8,800-9,000点。

全球晶圆代工龙头--台积电 今日扬2.5%，报123台币；ＡＤＲ上日大涨2.83%。台积电周四举行法人说明会，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。 台积电第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。

本地时间14:12时，亚洲股市以上涨居多，其中以日股 的0.68%涨幅为最高，韩股 也有0.61%涨幅，中国上证综合指数 则是走跌0.17%，港股 休市一天。

美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。 (完)
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