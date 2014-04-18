版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 14:28 BJT

日本股市：日经指数触及10日最高收位，美国乐观数据及财报提振信心

路透东京4月18日 - 日本股市日经指数周五上涨0.7%，创下10日最高收位，因受美国乐观经济数据及企业财报提振。但由于许多海外市场因复活节假期休市，日股市场成交量降至约一年半来最低。

日经指数 收报14,516.27点，周线上涨4%，是11月以来最多。日经指数上周遭遇三年来最大单周跌幅。

东证股价指数 上涨0.6%至1,173.37点。JPX日经400指数 上涨0.6%至10,677.80点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐