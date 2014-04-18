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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 15:01 BJT

人民币衍生品：境内外汇远掉市场走势持平，定向降准致短期卖压被迅速消化

路透北京4月18日 - 中国境内人民币兑美元远掉升水各期限本周大体走势持平。周三国务院常务会议称对县域银行和合作银行适当降低存款准备金率后一度引发掉期市场波动，但随后影响被迅速消化。

交易人士称，“定向降准”消息一度于周四开盘后给掉期市场带来抛压，因市场预期人民币利率会因此下探使中美利差缩窄。不过随着消息的深入解读打消了关于政策放松的猜测，掉期买盘也随即出现。

“也就是周四开盘有一波卖盘吧，随后买盘马上就顶上来了，市场认为这个消息对人民币资金面不会有什么影响。”一外资行交易员表示。

北京时间周五14:45，一年期远掉 升水为495个点子，微高于上周五收盘时的490个点子。周四早盘时该期限一度被卖盘压低至430个点子，随后回升至接近下掉前水平。

该交易员认为，本月外管局调升了短期外债余额指标，银行从境外借入便宜的美元资金并换为人民币资金的能力得以一定提升，境内的美元拆借利率稍有下降，其中一年期拆借利率成交价格从上月4.0%左右的水平，微降至3.8%左右。

美元利率的下降会给远掉升水带来一些向上的拉力，不过后期走势还要看远期市场中企业操作风格的变化。

交易人士提到，即期市场今年以来出现大幅贬值、中短期双向波动渐成常态，企业避险需求大为提升。此前远期市场以结汇为主导的情况已经发生变化，远期购汇需求有所回升。

周三召开的国务院常务会议称，在金融服务“三农”(农村、农业、农民)发展的措施方面，要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。

业内人士指出，针对县域银行的定向降准，一定程度上增强了相对宽松资金预期的持续性，给市场带来暖风。不过在经济形势未有明显走恶前，仍没有必要出台全面降准等实质宽松政策，最早的放松观察时点有望在6月前后出现。 （完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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