《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
以下为路透中文新闻为您整理的(4月14日-4月18日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周累计收贬0.21%。陆续公布的3月份及一季度经济数据 好坏不一，市场无法从中得到方向指引，企业层面汇率预期持续分化。汇率波动基本受中间 价方向引导，日内客盘结购汇趋于均衡，但油盘和疑似干预的大行购汇不时出现，易引发价 格短时大幅波动。短期内在6.20元上方持续横向整理的可能性较大。 公开市场操作: --最新数据显示，中国经济形势暂无大碍，加之增加投资等多举措助力稳增长，货币政策 放松压力得以舒缓。因此本周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度，虽由净投放转为净 回笼，也未令资金面承压。 业内人士指出，针对县域银行的定向降准，一定程度上增强了相对宽松资金预期的持续 性，给市场带来暖风。不过在经济形势未有明显走恶前，仍没有必要出台全面降准等实质宽 松政策，最早的放松观察时点有望在6月前后出现。 债市: --在总理有关可定向降准言论、债市准入机构范围有望大幅放宽等多个因素刺激下，中国 银行间债市当周现券收益率震荡下探，多头情绪不断获得释放。交易员表示，短期扰动市场 的变数是财税缴款的影响，如果资金面应对缴税高峰考验仍无恙，那部分此前预期谨慎的机 构有望转向乐观，成为支撑现券续向暖的动力。 票据: --中国票据市场转贴利率当周加速走低，受愈发宽松的资金面以及票源偏少共同推动，此 外对农村金融机构定向降准的消息，也令相关机构对自身流动性预期乐观，收票意愿升温。 市场人士并指出，尽管近期有企业缴税因素可能会影响资金面，但目前票据的收益仍好 于同业存款等，加之票源不多，只要流动性未明显趋紧，转贴利率依旧会维持低位运行，但 下跌空间已相对有限。 股市: --中国股市沪综指 当周累计下跌1.5%。在沪港通利好效应逐步消化后，新股发行 重启预期本周升温与刺激经济政策短期难出的失望交织，大盘难有上升动力。在大盘股陷入 调整的情况下，股指呈现且战且退的态势，沪综指周五收报2,097.748点。 期市: --上海期铜当周震荡企稳，收盘近乎持平，仅较上周末微跌30元人民币/吨。值得一提的 是，周三因对中国经济前景缺乏信心，令沪铜出现“假摔”，一度创半个月来新低，但本周 最后两天，受库存下降，且现货升水不断上升至年内新高，带动沪铜价格回升。主力7月合 约 周五下跌收报46,450元，本周累计下跌0.06%。 --上海期金当周基本回吐上周涨幅，本周累积下跌1.8%。受美国消费者物价指数上升引发 国际金价急跌，并跌穿关键的200日移动均线，令大量止损单被触动。沪金周三跟随外盘大 幅下挫，现货金跌至1,300美元之下亦施压期金。上海期金主力1406合约 周五下跌 收报每克258.50元。(完) (整理 李宏薇/李然/李文科/康熙泽; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据