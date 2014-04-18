台湾债市：指标五年债殖利率随美债反弹，下周关注20年券标售结果

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 指标五年券及10年券殖利率随美债反弹 * 反应美国经济持续向好及乌克兰情势趋缓 * 后续关注下周二20年债标售结果 路透台北4月18日 - 台湾指标五年债103/4 周五殖利率随美债反弹。交易员认为，因美国最 新公布的经济数据向好及乌克兰紧张情势趋缓，近期盘整的美债殖利率周四出现明显扬升，且台债上日轧空令 殖利率跌幅太重，致今日台债殖利率转趋弹升，短线台债偏向区间整理，静待下周二20年期公债 标售结果出炉。 他们并指出，目前整体市场资金情势偏松，中长线资金补券需求持续增强，支撑近期台债多方催化资金 行情及轧空行情，不过台债殖利率已近区间下缘，而美国经济数据续传佳音及美联储褐皮书反应各区仍续复苏 ，令目前美债略显承压，后续关注下周20年期公债得标情形指引进一步方向。 “目前美债有压力，再来就看标债结果。”一位外银台债交易员说。 上述外银台债交易员认为，20年券取决于终端买盘的态度，以目前资金态势来看，预估得标区间暂估在1. 95-1.98%，只要20年券标低于1.95%，则可望引领台债多方进一步表态，至于标债前预估10年券103/6殖利率则 暂在1.57-1.58%盘整。 证券交易员也指出，欧美金融市场周五休市一天，也就是下周二台债才会再受到美债行情干扰，而在多方 预期20年券可望标低的情形下，多方将不会轻易退场，短线台债将续处低档盘整。 交易员预估，下周五年期公债103/4的交投区间暂估在1.05-1.10%；10年期公债103/6主交投暂估1.55-1.6 0%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +2.28 1.0755 1.0660-1.0777 161.5 10 103/6 +2.60 1.5760 1.5650-1.5790 37.5 下周台债变数较多，大型证券台债交易员表示，刚好20年期公债103/7标售及10年期公债103/6期增额券展 开发行前交易正好都落在下周二，毕竟发行前交易较利于空方筹码运作，而多方也不愿轻易放手，预期20年券 标低将进一步带动台债持续区间偏多，预料当天多空交战激烈，短线台债走势会偏向区间震荡。 “下周二台债会比较热闹，那天多空交战会很精彩!”上述大型证券台债交易员说。 交易员并提及，随着美国指标10年期公债殖利率升破2.7%，不仅削弱本周台债多方气焰，亦让空方气势略 微抬头，短线多空对决意味浓厚，短线台债料整理待变，等待下周二20年期公债标售结果见真章。 美国公债价格周四下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。指标10 年期公债 价格下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。 在美国、俄罗斯、 乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突后，公债价格扩大跌幅。西方大国相信俄罗斯在煽 动亲俄分离主义者的行动。 下周全球重要经济事件与数据包括： 4/21(一)：台湾公布3月外销订单、美国3月领先指标； 4/22(二)：台湾主计总处公布3月季调失业率、台湾央行代财政部标售20年公债、美国3月成屋销售年率、 欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发表演讲； 4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德国、欧元区Markit 制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初 值、纽西兰利率决议； 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央行举办的活动上讲 话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5760 5 103/4 1.0755 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据