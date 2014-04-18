台湾债市：指标五年债殖利率随美债反弹，下周关注20年券标售结果

* 指标五年券及10年券殖利率随美债反弹 * 反应美国经济持续向好及乌克兰情势趋缓 * 后续关注下周二20年债标售结果 路透台北4月18日 - 台湾指标五年债103/4 周五殖利率随美债反弹。交易员认为，因美国最 新公布的经济数据向好及乌克兰紧张情势趋缓，近期盘整的美债殖利率周四出现明显扬升，且台债上日轧空令 殖利率跌幅太重，致今日台债殖利率转趋弹升，短线台债偏向区间整理，静待下周二20年期公债 标售结果出炉。 他们并指出，目前整体市场资金情势偏松，中长线资金补券需求持续增强，支撑近期台债多方催化资金 行情及轧空行情，不过台债殖利率已近区间下缘，而美国经济数据续传佳音及美联储褐皮书反应各区仍续复苏 ，令目前美债略显承压，后续关注下周20年期公债得标情形指引进一步方向。 “目前美债有压力，再来就看标债结果。”一位外银台债交易员说。 上述外银台债交易员认为，20年券取决于终端买盘的态度，以目前资金态势来看，预估得标区间暂估在1. 95-1.98%，只要20年券标低于1.95%，则可望引领台债多方进一步表态，至于标债前预估10年券103/6殖利率则 暂在1.57-1.58%盘整。 证券交易员也指出，欧美金融市场周五休市一天，也就是下周二台债才会再受到美债行情干扰，而在多方 预期20年券可望标低的情形下，多方将不会轻易退场，短线台债将续处低档盘整。 交易员预估，下周五年期公债103/4的交投区间暂估在1.05-1.10%；10年期公债103/6主交投暂估1.55-1.6 0%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +2.28 1.0755 1.0660-1.0777 161.5 10 103/6 +2.60 1.5760 1.5650-1.5790 37.5 下周台债变数较多，大型证券台债交易员表示，刚好20年期公债103/7标售及10年期公债103/6期增额券展 开发行前交易正好都落在下周二，毕竟发行前交易较利于空方筹码运作，而多方也不愿轻易放手，预期20年券 标低将进一步带动台债持续区间偏多，预料当天多空交战激烈，短线台债走势会偏向区间震荡。 “下周二台债会比较热闹，那天多空交战会很精彩!”上述大型证券台债交易员说。 交易员并提及，随着美国指标10年期公债殖利率升破2.7%，不仅削弱本周台债多方气焰，亦让空方气势略 微抬头，短线多空对决意味浓厚，短线台债料整理待变，等待下周二20年期公债标售结果见真章。 美国公债价格周四下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。指标10 年期公债 价格下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。 在美国、俄罗斯、 乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突后，公债价格扩大跌幅。西方大国相信俄罗斯在煽 动亲俄分离主义者的行动。 下周全球重要经济事件与数据包括： 4/21(一)：台湾公布3月外销订单、美国3月领先指标； 4/22(二)：台湾主计总处公布3月季调失业率、台湾央行代财政部标售20年公债、美国3月成屋销售年率、 欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发表演讲； 4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德国、欧元区Markit 制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初 值、纽西兰利率决议； 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央行举办的活动上讲 话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5760 5 103/4 1.0755 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)