版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 15:55 BJT

台湾债市：指标五年债殖利率随美债反弹，下周关注20年券标售结果

* 指标五年券及10年券殖利率随美债反弹
    * 反应美国经济持续向好及乌克兰情势趋缓
    * 后续关注下周二20年债标售结果

    路透台北4月18日 - 台湾指标五年债103/4 周五殖利率随美债反弹。交易员认为，因美国最
新公布的经济数据向好及乌克兰紧张情势趋缓，近期盘整的美债殖利率周四出现明显扬升，且台债上日轧空令
殖利率跌幅太重，致今日台债殖利率转趋弹升，短线台债偏向区间整理，静待下周二20年期公债 
标售结果出炉。
    
     他们并指出，目前整体市场资金情势偏松，中长线资金补券需求持续增强，支撑近期台债多方催化资金
行情及轧空行情，不过台债殖利率已近区间下缘，而美国经济数据续传佳音及美联储褐皮书反应各区仍续复苏
，令目前美债略显承压，后续关注下周20年期公债得标情形指引进一步方向。
    
    “目前美债有压力，再来就看标债结果。”一位外银台债交易员说。
    
    上述外银台债交易员认为，20年券取决于终端买盘的态度，以目前资金态势来看，预估得标区间暂估在1.
95-1.98%，只要20年券标低于1.95%，则可望引领台债多方进一步表态，至于标债前预估10年券103/6殖利率则
暂在1.57-1.58%盘整。
    
    证券交易员也指出，欧美金融市场周五休市一天，也就是下周二台债才会再受到美债行情干扰，而在多方
预期20年券可望标低的情形下，多方将不会轻易退场，短线台债将续处低档盘整。
    
    交易员预估，下周五年期公债103/4的交投区间暂估在1.05-1.10%；10年期公债103/6主交投暂估1.55-1.6
0%。
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +2.28     1.0755   1.0660-1.0777     161.5
   10     103/6                   +2.60     1.5760   1.5650-1.5790      37.5
  
    下周台债变数较多，大型证券台债交易员表示，刚好20年期公债103/7标售及10年期公债103/6期增额券展
开发行前交易正好都落在下周二，毕竟发行前交易较利于空方筹码运作，而多方也不愿轻易放手，预期20年券
标低将进一步带动台债持续区间偏多，预料当天多空交战激烈，短线台债走势会偏向区间震荡。
    
    “下周二台债会比较热闹，那天多空交战会很精彩!”上述大型证券台债交易员说。

    交易员并提及，随着美国指标10年期公债殖利率升破2.7%，不仅削弱本周台债多方气焰，亦让空方气势略
微抬头，短线多空对决意味浓厚，短线台债料整理待变，等待下周二20年期公债标售结果见真章。
    
    美国公债价格周四下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。指标10
年期公债           价格下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。              在美国、俄罗斯、
乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突后，公债价格扩大跌幅。西方大国相信俄罗斯在煽
动亲俄分离主义者的行动。               

    下周全球重要经济事件与数据包括：
    4/21(一)：台湾公布3月外销订单、美国3月领先指标；
    4/22(二)：台湾主计总处公布3月季调失业率、台湾央行代财政部标售20年公债、美国3月成屋销售年率、
欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发表演讲；
    4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德国、欧元区Markit
  制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初
值、纽西兰利率决议；
    4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央行举办的活动上讲
话；
    4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。

         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5760
          5       103/4                       1.0755
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐