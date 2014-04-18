互联网产业：腾讯参股的大众点评与三星深度合作，再添O2O用户入口

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透上海4月18日 - 在互联网巨头腾讯 参股之后，中国本地生活服务领先企业大众点评又与全球最大手机厂商三星 合作，搭载大众点评应用的三星新一代智能手机GALAXY S5近日开始在中国区发布。这意味着三星手机将成为大众点评重要的o2o（线上至线下）用户入口。
据公司周五发布的新闻稿，此次大众点评4G版应用将置入三星“4G生活”自有服务中，包括商户页新增360度室内全景图等。除“4G生活”外，大众点评还与三星自有服务“三星钱包”合作，这也意味着大众点评未来将覆盖三星大部分智能新机型，用户可以通过“4G生活”“三星钱包”等入口使用大众点评。
据市场研究机构GlobalWebIndex的一项调查，2013年底，有36%的互联网用户表示拥有三星手机，而三星手机的市场占有率也超越苹果成为全球第一。三星大量的手机用户特别是高端智能手机用户，让其成为重要的O2O长尾用户入口之一；此次大众点评与三星的战略合作使得大众点评能够快速接触大量的O2O长尾用户。
在互联网行业通行的长尾理论，其核心简单而言就是聚沙成塔，通过满足个性化需求，创造市场规模，那么足够大的长尾用户就是致胜的关键因素之一。
在2月腾讯与大众点评战略合作新闻会上，大众点评首席执行官（CEO）张涛曾指出，移动互联网未来的发展格局，必定是融合中发展，手机厂商、移动运营商、搜索引擎、浏览器和社交网络等都是移动时代的重要长尾流量入口，公司将以更开放的心态进行广泛合作。
新闻稿还指出，近期大众点评还与腾讯旗下社交平台手机QQ、微信，手机厂商小米，移动运营商中国联通 以及宝马 等公司展开了广泛的业务合作。
2月，腾讯宣布将入股大众点评网，占股20%。数亿腾讯用户与点评千万家商户资源的结合，有利于双方朝打造中国最大的O2O生态圈目标迈进。
截止第一季，大众点评的月活跃用户数超过1亿，点评数量超过3,300万条，收录商户数量超过1,000万家，覆盖全国2,300多个城市；月综合浏览量中，移动客户端的浏览量超过八成。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据