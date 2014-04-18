版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 16:52 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增99.7亿台币，连续第二周增加

路透台北4月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增99.7亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,181.95亿台币。上周存单发行量净增197.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4/14 2,142.00 2,241.70* +99.70

4/15 962.50 962.00 -0.50

4/16 834.00 836.00 +2.00

4/17 3,360.00 3,358.00 -2.00

4/18 3,629.50 3,630.00 +0.50

--------------------------------------------------

总计 10,928.00 11,027.70 +99.70

*注：周一(14日)央行存单发行金额含100亿台币的两年期存单。

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4/14 67.00 17.00

4/15 37.00 11.00

4/16 59.00 12.00

4/17 39.00 13.00

4/18 56.00 16.00

-------------------------------------------------

总计 258.00 69.00 (完) (记者 林妙容; 审校 詹静宜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐