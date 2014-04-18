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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 15:38 BJT

金属期市：沪铜收跌，但现货升水跳升至年内高点表明中国需求在增长

此次违约动摇了金属市场的根基，推动LME期铜 跌至三年半低点，因其令投资者担心，此前已经锁定大量铜的融资交易可能有剧烈变化。

不过实货市场自4月以来显露一些强势。铜市在始于4月的第二季表现通常较好。

CRU Group分析师李春兰表示，铜价升水已经达到很高水平，说明市场供应紧张，并称升水近期可能维持在这一水平，除非保税区仓库的库存向国内市场释放。

LME将在周五和下周一因假日休市。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/朱晓军；审校 石冠兰/张涛)
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