更新版 1-台湾货币市场：短率低档徘徊不变，银行积极去化资金

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 本月月底效应料不明显
* 今日积数累计三日，银行积极去化资金
* 短票利率续往低档集中 (更新准备数字及存单发行细节)
记者 林妙容
路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周五仍在低位徘徊。市场人士表示，市场资金情势没有大幅改变，但因周五银行积数将累计三日，银行端寻求去化资金的动作较为积极，令短票及债券RP等利率续往低端集中，拆款利率亦持在低位。
资金调度人士指出，展望下周，由于4月并非季底，5月缴税季节亦尚未到来，这使得能影响市场的因素不多，下周料资金宽松情势不会改变，月底效应不会明显，拆款利率也将持在底部利率不变。
而此前受劳退基金取消投资利率下限而下滑的短票利率，也料反应告一段落，当前利率可望于下周维持。
“今天市场一如以往宽松，很好调钱。”一位少量拆入的银行资金调度主管说。
此外，市场人士指出，数家大型银行因资金浮滥，今日在市场上积极寻求去化管道，主要是为了今日的积数有三日的累计效果，希望能将积数压低。但市场对资金的需求未明显扬升，能去化的资金量仍十分有限。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日为0.386%；今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.425%，上日亦收在0.380-0.425%。
**周五发票量增加**
短票市场方面，周五发票量例行增多，但银行买气旺盛，整体仍供不应求，续作利率上均逐渐往利率低位靠拢，而新增承作的部分，亦有银行为求去化资金，而被迫接受票券商再度调降利率。
一票券商交易员指出，资金浮滥程度仍高，不过短票利率本月来的趋降情势已经止稳，预料短期不易再调降，下周利率料持于当前。而下月因缴税月来到，票券商在落点上亦预做准备，以免各银行届时资金分配不均的情况恶化。
“现在只能买到5字头的利率了。”一位买进票券的银行交易员说。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%，大区间仍在0.59-0.60%，但0.60%成交稀少；月内短票则主要成交在0.58%，和上日相同；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，亦与上日相仿。
台湾央行今日存单到期金额3,629.5亿台币，共发行3,630亿台币存单，存单发行余额增0.5亿。
下周央行存单到期金额为1兆(万亿)313.8亿台币，落点分别为周一4,008.30亿、周二1,028.50亿、周三2,338.70亿、周四2,208.80亿及周五729.50亿。
拆款中心 资料显示，周五超额准备为负218亿台币，至周日累计超额准备为70亿，加计前期1%的超额准备为1,128亿台币。
**下周公债交割对RP利率影响有限**
台湾债券市场附买回(RP)利率持于低位。交易员指出，台债周四上演轧空行情令指标五年及10年期公债殖利率收创波段低位，部分券商趁势获利了结而提前解约RP券源，因此尽管目前资金情势依旧偏滥，亦不便此时再向客户端微降RP利率。
展望下周，交易员认为，下周时序渐向月底靠近，加以下周五将交割20年期公债103/7期预计350亿台币，资金将提前准备因应，预估下周RP成交利率突破区间低位的机会不大，而273天期国库券将于下周四到期350亿台币，将缓和公债交割紧缩因子的影响，下周RP利率料将持稳既有区间低位。
〞最近卖券让券源更少，有部分解约拿回来交割，不好开口再降利率。〞一证券商交易员说。
证券交易员亦称，投信端陆续仍有申购款进驻RP市场，且银行及寿险端资金续偏滥，原本券源根本不足以因应，上日部分券商抛券令RP券源更形短缺，下周RP交投利率有望持在低位。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。
下周债券交割紧缩因子包括周四(24日)交割同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)交割20年期公债103/7期预计350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。下周主要宽松因子则有周三(23日)高铁还本付息27.6亿台币及周四的273期国库券到期350亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据