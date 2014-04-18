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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 16:36 BJT

重发 -全球贵金属：2014年秘鲁黄金产量料持平或下降

(重发已删除文中多余字句)

路透利马4月18日 - 秘鲁政府、矿企以及分析师表示，该国今年黄金产量预计将较去年持平或小幅下跌。秘鲁为全球第六大黄金出口国。

根据矿企和分析师的预估，2014年秘鲁黄金产量预计将至少下跌4%，达到440万至460万盎司的水平。

不过秘鲁矿业副部长Guillermo Shinno称，政府希望黄金产量可以维持去年的480万盎司水准。

秘鲁黄金产量自2005年触及670万盎司的高位以来，已经下跌了三分之一。

由于高龄矿井的黄金储量下降、新项目仍然待批、公众反对和融资障碍，秘鲁的产量一直在萎缩。

Barrick Gold 的Pierina矿井近几个月减少了生产，并正在准备关闭。

去年秘鲁最大的黄金矿井Yanacocha产量录得24%的降幅。该矿井由Newmont Mining 和Buenaventura 所有。

今年Yanacocha预计将生产98万盎司黄金，比2013年水平减少3.8%，而且远低于2005年时的330万盎司。

考虑到黄金的现状，秘鲁政府希望可以依靠铜来减少本地经济所受到的冲击。

秘鲁是全球第三大铜出口国。该国政府预计2016年前的铜产量将会提高一倍，因新矿井的生产扩大。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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