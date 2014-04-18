中国票据市场：转贴利率加速走低，受宽资金及票源偏少共同推动

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透上海4月18日 - 中国票据市场转贴利率本周加速走低，受愈发宽松的资金面以及票源偏少共同推动，此外对农村金融机构定向降准的消息，也令相关机构对自身流动性预期乐观，收票意愿升温。
市场人士并指出，尽管近期有企业缴税因素可能会影响资金面，但目前票据的收益仍好于同业存款等资产，加之票源不多，只要流动性未明显趋紧，转贴利率依旧会维持低位运行，但下跌空间已相对有限。
“价格下得蛮厉害的，中介机构差不多每天5-10个(基)点的下调，一天一个价，周一我们本来想(年息)5.5%左右收一下，昨天就跌到5.3%，今天又到了5.2%了。”上海一银行交易员称。
他谈到，近期新的票源总体有限，一些以往的开票大户动作偏少，而机构的收票热情仍比较高，“不是要对农村金融机构定向降准嘛，现在农信社什么的都蠢蠢欲动。”
中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。
上述交易员并认为，因为资金宽松，最近资金价格也呈下行趋势，这也是带动票据利率节节下滑的重要因素，考虑到距离半年末还有一段时间，转贴利率仍易跌难涨，但预计5%附近的阻力较大。
银行间市场周五资金面变化不大，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种受开盘价拉动续跌，但盘中下行乏力，减点现象近绝迹，其余品种则多窄幅波动；企业缴税已陆续展开，市场正密切关注其对流动性的影响。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.4429/5.3498 5.6123/5.5263 6.0520/5.9280
上周五 5.5628/5.4480 5.7850/5.6598 6.1070/5.9640
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变动 -11.99bp/-9.82bp -17.27bp/-13.35bp -5.50bp/-3.60bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.3253%，上周五为5.3697%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据