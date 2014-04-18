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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 15:50 BJT

中国票据市场：转贴利率加速走低，受宽资金及票源偏少共同推动

路透上海4月18日 - 中国票据市场转贴利率本周加速走低，受愈发宽松的资金面以及票源偏少共同推动，此外对农村金融机构定向降准的消息，也令相关机构对自身流动性预期乐观，收票意愿升温。

市场人士并指出，尽管近期有企业缴税因素可能会影响资金面，但目前票据的收益仍好于同业存款等资产，加之票源不多，只要流动性未明显趋紧，转贴利率依旧会维持低位运行，但下跌空间已相对有限。

“价格下得蛮厉害的，中介机构差不多每天5-10个(基)点的下调，一天一个价，周一我们本来想(年息)5.5%左右收一下，昨天就跌到5.3%，今天又到了5.2%了。”上海一银行交易员称。

他谈到，近期新的票源总体有限，一些以往的开票大户动作偏少，而机构的收票热情仍比较高，“不是要对农村金融机构定向降准嘛，现在农信社什么的都蠢蠢欲动。”

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。

上述交易员并认为，因为资金宽松，最近资金价格也呈下行趋势，这也是带动票据利率节节下滑的重要因素，考虑到距离半年末还有一段时间，转贴利率仍易跌难涨，但预计5%附近的阻力较大。

银行间市场周五资金面变化不大，主要质押式回购加权利率 中，隔夜品种受开盘价拉动续跌，但盘中下行乏力，减点现象近绝迹，其余品种则多窄幅波动；企业缴税已陆续展开，市场正密切关注其对流动性的影响。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.4429/5.3498 5.6123/5.5263 6.0520/5.9280

上周五 5.5628/5.4480 5.7850/5.6598 6.1070/5.9640

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变动 -11.99bp/-9.82bp -17.27bp/-13.35bp -5.50bp/-3.60bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.3253%，上周五为5.3697%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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