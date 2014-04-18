《技术分析》中国股市沪综指料维持区间震荡

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
作者 曾祥进
路透北京4月18日 - 中国股市沪综指 本周呈高位震荡走势，重心有所下移，盘口仍见托市资金频繁出没，但力度不若此前。
技术面显示，多个短线指标自超卖区域向中值区域回落，未来趋势不明朗，而量能则现明显萎缩，显示市场整体偏向观望，料在IPO开启前政策性护盘动作仍会不断，沪指或继续维持区间震荡；中长线看，2,100点附近的中长期下跌压力线仍有效压制大盘，后市仍面临一定的系统性风险和下跌压力。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/vyh68v)
沪指上周的放量拉升对仅以托市为主要目的的多头能量消耗较大，且在填补2月单边下跌形成的两个向下跳空缺口后，技术反弹目标已达成，短线再度转入震荡回落，由于在IPO开启前仍有政策性护盘要求，股指料围绕2,100点附近继续震荡，涨跌空间均较有限。
目前沪指5日均线已掉头回落，即将下穿10日均线，显示盘势有所趋弱，前期头部2,130-2,150区间仍为强阻力区域，特别是年线持续对大盘形成压制；短线支撑则处于20日均线2,090点处，而此前放量突破的2,060-2,070点区间则是多头的最主要防线，若一旦失守则意味着本轮反弹的终结。
技术指标方面，随机指标(KDJ)、 相对强弱指标（RSI）从超卖区域回落靠向中值区，暂无明确的方向指引；从量能指标看，本周出现快速萎缩，显示此前反弹仍为市场存量资金所为，尽管托市者意欲努力造好盘面和技术面，但对场外资金吸引力有限，令反弹行情缺乏延续性，区间震荡之后仍以逐步回落为主。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/wyh68v)
沪综指本周震荡回落至30周均线下方，目前该线与中长期下跌压力线基本处于同一水平，是制约大盘的主要阻力，而下档5、10、20周均线则黏合于2,070-2,080点间，与短线支撑叠合，令大盘形成窄幅运行格局，但料难以持久。
而考虑到宏观经济面的持续趋弱和未来市场供求关系的再度失衡，技术面中长期下跌压力线料继续发挥压制作用，2,100点附近的护盘力量一旦放松，空方能量或随即集结和释放，宜密切关注2,070-2,080关键位的得失。（完） (审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据