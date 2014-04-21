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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：4月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月21日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期4,008.30亿台币。

--公债付息89乙1期14息19.68125亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 1兆(万亿)8,768.45亿台币：

04/22 1,028.50亿台币

04/23 2,338.70亿台币

04/24 2,208.80亿台币

04/25 729.50亿台币

04/28 4,217.50亿台币

04/29 1,825.65亿台币

04/30 3,544.30亿台币

05/01 2,865.50亿台币

05/02 10.00亿台币

--国库券到期350亿台币

04/24 财102-8期273天国库券到期350亿

--公债还本付息21.15亿台币

04/23 88乙1期15息 21.15亿

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 詹静宜)
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