台湾货币市场：4月21日及本提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透台北4月21日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,008.30亿台币。
--公债付息89乙1期14息19.68125亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 1兆(万亿)8,768.45亿台币：
04/22 1,028.50亿台币
04/23 2,338.70亿台币
04/24 2,208.80亿台币
04/25 729.50亿台币
04/28 4,217.50亿台币
04/29 1,825.65亿台币
04/30 3,544.30亿台币
05/01 2,865.50亿台币
05/02 10.00亿台币
--国库券到期350亿台币
04/24 财102-8期273天国库券到期350亿
--公债还本付息21.15亿台币
04/23 88乙1期15息 21.15亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 詹静宜)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。