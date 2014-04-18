《焦点》美国IPO市场企业扎堆，投资者开始挑肥拣瘦

美国股市近期回撤，尤其是那些价格高涨的科技和生物技术类股下跌，已经对IPO市场造成了影响。IPO市场在今年第一季度开局强劲。

今年1-3月，美国IPO市场募资超过180亿美元，创下逾十年以来最好的季度表现。科技企业募资约40亿美元，高于去年同期的10亿美元。

在3月6日创高点以来，科技股权重较高的Nasdaq指数 已经下滑约6.5%，并且在上周创下两年半最大单日跌幅。

标准普尔500指数 在4月4日录得历史高点1,897.28点以来，截止周三收盘也下跌约2%。

预计这些情况都会给大家渴望已久的阿里巴巴IPO蒙上阴影。这桩IPO有望成为2012年Facebook 上市以来最大的IPO，当年Facebook的IPO规模为160亿元美元。

“这可能意味着，阿里巴巴IPO价格需要比大家预期低很多，”IPO研究和投资机构IPOX Schuster创始人Josef Schuster表示。