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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 16:15 BJT

乌克兰称普京欲破坏乌选举和稳定

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅4月17日 - 乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周二指责俄罗斯总统普京在乌克兰建立恐怖分子网络，旨在破坏乌克兰稳定以及将于下月举行的总统选举。

普京在年度电视讲话中指责乌克兰政府将乌克兰拖入“深渊”，并表示俄罗斯可能不会承认下个月的乌克兰选举。

“俄罗斯只是在做一件事：进一步恶化局面、挑起事端，因为普京今天宣布，任务就是破坏5月25日的总统选举。”亚采纽克在基辅对记者说道。

“世界上只有一个人认为乌克兰东部没有部署俄罗斯军队，这个人就是普京。”

“他又在讲童话故事，说被派来乌克兰建立恐怖分子网络的不是俄罗斯特工。但是我们有确凿的证据。”亚采纽克称。

美国也反对普京的言论。美国国务院发言人Marie Harf在例行记者会上称：“我认为普京总统所说的很多事情都有违逻辑。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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