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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 17:01 BJT

《路透晚报》--4月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及10日最高收位，美国乐观数据及财报提振信心

日本股市日经指数周五上涨0.7%，创下10日最高收位，因受美国乐观经济数据及企业财报提振。但由于许多海外市场因复活节假期休市，日股市场成交量降至约一年半来最低。日经指数收报14,516.27点，周线上涨4%，是11月以来最多。日经指数上周遭遇三年来最大单周跌幅。东证股价指数上涨0.6%至1,173.37点。JPX日经400指数上涨0.6%至10,677.80点。

--中国股市：沪综指收盘微跌，刺激政策预期落空致大盘窄幅整理

中国股市沪综指周五收盘微跌。分析师表示，在经济刺激政策短期难兑现的情况下，近期股市呈现弱势窄幅震荡特征，权重板块出现调整，主题性板块相对活跃。后市若经济下行压力加大，大盘仍可能存在新一轮下跌。沪综指收盘报2,097.748点，跌1.138点或0.05%，本周沪综指累计跌1.5%；上证A股今日成交额725亿元人民币，上日为742亿元。沪深300指数收报2,224.479点，跌0.01%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,225.6点，跌0.17%，成交698,510手。

--金属期市：沪铜收跌，但现货升水跳升至年内高点表明中国需求在增长

上海期铜周五下跌，之前创下两周半最大涨幅。不过现货升水涨至今年最高，表明中国需求在增长。上海期交所主力7月期铜收跌0.5%至每吨46,360元人民币，周四上涨逾1%。

--汇市：日圆兑美元跌至10日低点，受美数据及乌克兰危机会谈影响

日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。美元兑日圆报102.39，过去五个交易日从三周低点101.32持续走升。欧元兑美元报1.3816，过去几个交易日变动不大。英镑/美元周四触及四年半高点1.6784美元，之前好于预期的英国就业数据强化英国央行可能不得不先于其他央行升息的预期。周五英镑回落至1.6784。

--香港、新加坡与伦敦因复活节假期休市，今日香港股市 、国际油市 、欧元债市 、全球金市 中文报导暂停发送。(完) (整理 洪曦; 审校 艾茂林)
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