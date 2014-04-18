《路透晚报》--4月18日日间新闻摘要（国际版）

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数触及10日最高收位，美国乐观数据及财报提振信心
日本股市日经指数周五上涨0.7%，创下10日最高收位，因受美国乐观经济数据及企业财报提振。但由于许多海外市场因复活节假期休市，日股市场成交量降至约一年半来最低。日经指数收报14,516.27点，周线上涨4%，是11月以来最多。日经指数上周遭遇三年来最大单周跌幅。东证股价指数上涨0.6%至1,173.37点。JPX日经400指数上涨0.6%至10,677.80点。
--中国股市：沪综指收盘微跌，刺激政策预期落空致大盘窄幅整理
中国股市沪综指周五收盘微跌。分析师表示，在经济刺激政策短期难兑现的情况下，近期股市呈现弱势窄幅震荡特征，权重板块出现调整，主题性板块相对活跃。后市若经济下行压力加大，大盘仍可能存在新一轮下跌。沪综指收盘报2,097.748点，跌1.138点或0.05%，本周沪综指累计跌1.5%；上证A股今日成交额725亿元人民币，上日为742亿元。沪深300指数收报2,224.479点，跌0.01%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,225.6点，跌0.17%，成交698,510手。
--金属期市：沪铜收跌，但现货升水跳升至年内高点表明中国需求在增长
上海期铜周五下跌，之前创下两周半最大涨幅。不过现货升水涨至今年最高，表明中国需求在增长。上海期交所主力7月期铜收跌0.5%至每吨46,360元人民币，周四上涨逾1%。
--汇市：日圆兑美元跌至10日低点，受美数据及乌克兰危机会谈影响
日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。美元兑日圆报102.39，过去五个交易日从三周低点101.32持续走升。欧元兑美元报1.3816，过去几个交易日变动不大。英镑/美元周四触及四年半高点1.6784美元，之前好于预期的英国就业数据强化英国央行可能不得不先于其他央行升息的预期。周五英镑回落至1.6784。
--香港、新加坡与伦敦因复活节假期休市，今日香港股市 、国际油市 、欧元债市 、全球金市 中文报导暂停发送。(完) (整理 洪曦; 审校 艾茂林)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据