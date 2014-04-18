更新版 1-中国汇市：人民币即期跟随中间价方向收贬，短期料持续横向整理

* 人民币即期收贬 * 中间价目前是市场主要导向 * 短期料持续横向整理 * 整周累计贬值0.21% (更新收盘报价) 路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期汇率 周五收贬，本周累计贬值0.21% 。中间价开低后，即期开盘价格和盘间波动方向都均呈贬值。交易人士认为，经济面信号混 杂让市场无从判断汇率方向，短期仍会跟随中间价指引。 一外资行交易员称，一季度经济增长数据好于预期，但外贸数据不理想。考虑到去年虚 假贸易到年中时才有政策打压，可能今年也要等到年中才能看出外贸的真实形势。 “在此之前市场不会有明显的导向。所以近期中间价对于市场的影响还是蛮大的。”她 说，近期汇率在6.20元上方还会持续的横向整理。 此外她表示，从远期结购汇来看，企业目前对后期汇率走势看法不一，体现在此前的远 期净结汇减弱、而购汇需求有所增加，因有企业担心人民币会继续贬值。 中国境内人民币兑美元远掉升水各期限本周大体走势持平。周三国务院常务会议称对县 域银行和合作银行适当降低存款准备金率后一度引发掉期市场波动，但随后影响被迅速消化 。 全球汇市方面，日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布 乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2242 6.2190 -0.08% 中间价 6.1586 6.1575 -0.02% 成交额 130亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.07% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 50 6.2195 6.2245 2014年来即期升贬值幅度 -2.74% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 490 =CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日 1年期NDF 6.2500/40 6.255 CNH即期 6.2215/52 6.2234 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)