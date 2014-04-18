更新版 1-中国汇市：人民币即期跟随中间价方向收贬，短期料持续横向整理

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 人民币即期收贬 * 中间价目前是市场主要导向 * 短期料持续横向整理 * 整周累计贬值0.21% (更新收盘报价) 路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期汇率 周五收贬，本周累计贬值0.21% 。中间价开低后，即期开盘价格和盘间波动方向都均呈贬值。交易人士认为，经济面信号混 杂让市场无从判断汇率方向，短期仍会跟随中间价指引。 一外资行交易员称，一季度经济增长数据好于预期，但外贸数据不理想。考虑到去年虚 假贸易到年中时才有政策打压，可能今年也要等到年中才能看出外贸的真实形势。 “在此之前市场不会有明显的导向。所以近期中间价对于市场的影响还是蛮大的。”她 说，近期汇率在6.20元上方还会持续的横向整理。 此外她表示，从远期结购汇来看，企业目前对后期汇率走势看法不一，体现在此前的远 期净结汇减弱、而购汇需求有所增加，因有企业担心人民币会继续贬值。 中国境内人民币兑美元远掉升水各期限本周大体走势持平。周三国务院常务会议称对县 域银行和合作银行适当降低存款准备金率后一度引发掉期市场波动，但随后影响被迅速消化 。 全球汇市方面，日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布 乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2242 6.2190 -0.08% 中间价 6.1586 6.1575 -0.02% 成交额 130亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.07% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 50 6.2195 6.2245 2014年来即期升贬值幅度 -2.74% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 490 =CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日 1年期NDF 6.2500/40 6.255 CNH即期 6.2215/52 6.2234 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据