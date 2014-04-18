版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 16:43 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期跟随中间价方向收贬，短期料持续横向整理

* 人民币即期收贬
    * 中间价目前是市场主要导向
    * 短期料持续横向整理
    * 整周累计贬值0.21%

 (更新收盘报价)
    路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期汇率 周五收贬，本周累计贬值0.21%
。中间价开低后，即期开盘价格和盘间波动方向都均呈贬值。交易人士认为，经济面信号混
杂让市场无从判断汇率方向，短期仍会跟随中间价指引。
    
    一外资行交易员称，一季度经济增长数据好于预期，但外贸数据不理想。考虑到去年虚
假贸易到年中时才有政策打压，可能今年也要等到年中才能看出外贸的真实形势。
    
    “在此之前市场不会有明显的导向。所以近期中间价对于市场的影响还是蛮大的。”她
说，近期汇率在6.20元上方还会持续的横向整理。
    
    此外她表示，从远期结购汇来看，企业目前对后期汇率走势看法不一，体现在此前的远
期净结汇减弱、而购汇需求有所增加，因有企业担心人民币会继续贬值。
    
    中国境内人民币兑美元远掉升水各期限本周大体走势持平。周三国务院常务会议称对县
域银行和合作银行适当降低存款准备金率后一度引发掉期市场波动，但随后影响被迅速消化
。 
    
    全球汇市方面，日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布
乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
      在岸市场人民币兑美元            今日          上日       升贬
         即期成交价格                6.2242        6.2190     -0.08%
               中间价                6.1586        6.1575     -0.02%
         成交额                    130亿美元                     
                                                                 
       日内相对于中间价最大波幅  -1.07% (上限±     日高       日低
                                      2%)                    
             日内波动幅度(pips)        50          6.2195     6.2245
         2014年来即期升贬值幅度      -2.74%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y       490                        
                         =CFXS>                              
                                                                 
   离岸人民币市场,北京时间16:36       今日          上日         
          1年期NDF                 6.2500/40       6.255         
                  CNH即期          6.2215/52       6.2234        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐