《中国信用市场观察》债券慢牛行情调整风险加大

作者 徐永

路透上海4月18日 - 中国债券市场国债收益率10年期和1年期本周均下行接近20个BP，收益率曲线则在前两周快速平坦化后，在历史1/2分位胶着变化不大，显示本周市场在较弱经济数据发布后，整体由多头情绪暂时主导，但基于政策方向未明，债市走向仍较为分歧。

基于利率债供给加大，例行4、5月份缴税因素等对资金面的冲击，以及货币政策未明等因素，债券短端在本周收益率回落后，预期仍将面临震荡上行压力，这将制约10年期收益率跌破4.3%后的下行空间，并同步影响近期狂热的城投债市场，慢牛行情短期调整风险可能较大。

具体而言，今年一季度国债收益率曲线的典型特征是陡峭化，短端收益率一季度下行超过100个BP，而10年期本周之前则只下行不到20个BP，除去银行受存款分流影响长端资产配置等可能原因外，事实上其中的季节性因素也较为明显。

以1年期国债收益率的表现来看，过去几年来一季度特别是春节后收益率整体都是下行的，2011和2013年一季度从高位下行超过30个bp，2012年下行幅度略小，不过也有10个BP的幅度。

除了一季度开工进度较慢，经济数据一般较弱外，供给因素可能也是重要的触发因素。

欲浏览2011年来1年期国债季度供给与收益率变化对比图，请点选 link.reuters.com/nej68v

可以看到，每年一季度国债供给都是相对低位，收益率多走低，而随着二季度供给上升，收益率走升。这里面2012年是一个较为特殊的例子，二季度虽然供给明显上升，但1年期收益率仍然下行超过60个BP，这可能是由于2012年二季度基本面的下滑预期超过了供给压力。

虽然2013年来，债市逻辑在供给、基本面和资金面等分析之外，增添了很多超预期因素，比如今年春节后1年期国债收益率下行幅度明显超过以往，就难脱去年流动性恐慌后遗症的影响，因预期紧张遭遇实际宽松，乐观情绪就会超预期。但需要说明的是，季节性供给等因素仍扮演重要角色。

如此来看，在二季度供给上升的预期下，短端国债收益率仍然有上升压力，事实上，今年一季度国债供给1,940亿元，而4月以来至本周，国债的发行规模就达到1,270亿，这可能也是影响4月以来1年国债收益率快速上行超过40个BP的原因。

目前预期二季度国债发行规模将超过6,000亿，且需要注意的是，基于市场对流动性和央行货币政策的预期不明确，可能后期无论收益率下行还是上行，幅度都会比较大。

除了供给，资金面方面，4、5月份也是传统缴税高峰，这也会利空债市。2011以来三年，4月份的缴税规模都超过4,000亿，2013年还达到了5,224亿。

**货币政策的取舍**

不过资金面的具体影响还有赖央行货币政策的取舍和走向。

首先一个重要的变化是，社会融资规模余额增速和M2增速之间的缺口，自去年6月份以来，首次出现了抬升，回升到4%以上，这意味着整体流动性上是收紧的，利率有走高的内在动力。

这也意味着如果央行不希望货币供求太过紧张，也需要某种程度上的放松，事实上，本周央行公开市场虽然在上周净投放后，再度净回笼，但考虑国库现金投放，本周整体仍然是投放的。

而本周国务院表示，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行可适当降低存款准备金率，市场立即解读为定向宽松，也可理解为市场对央行有较高的放松预期。

不过，我们倾向认为，央行二季度是否需要放松的关键在于社融的增速，社融余额的增速3月份已经下降到2012年一季度以来的低点16.3%，但二季度能否走高还有不确定性。

表现在一方面实体经济融资需求可能仍较为疲软，比如3月份的票据融资，相比1、2月份的负增长，环比增加了744亿元，一般而言票据融资是银行的调剂资产，只有在需求较弱的情况下，才需要用票据融资替代，而若需求旺盛，票据融资应该是受挤压的。

另外，则是非标业务的监管，由于银行有同业业务6月底前改革要初见成效的要求，信托行业也有99号文针对非标资金池的监管，这对非标业务的发展整体不利，并会影响企业的整体融资和存款派生能力。

今年一季度非金融企业的存款增加只有3,199亿元，而去年同期是1.61万亿，这也和今年一季度固定资产投资，制造业投资等回落相对应。

社融增速如果继续低位，央行当然没有放松货币政策的需要，但若由此导致基本面下行压力加大，货币政策仍有微调的需要。

因此货币政策是否放松，将对冲二季度资金面的利空影响，并影响慢牛行情的调整风险。

信用债方面，在前期市场对利率债的交易性机会分歧加剧之时，信用债特别是城投债在少数银行的建仓及票息吸引下，收益率近期下行幅度较大，一级市场供给也趁机放量。

值得注意的是，本周路透报导，中国央行明确国内信托计划、券商资管、基金专户及保险资管等可参与银行间债市，这或许意味着去年以来新开户受到限制的此类机构，重新获得开户资格，由于这些机构需求的主要是信用债，这将对信用债需求形成利好。

不过据了解，央行这次放开，还同步设立了杠杆率等指标，加强债市交易监测，如果杠杆倍数受到限制，对信用债的需求又可能明显抑制，因此央行此项新政对信用债的具体影响还有待观察。