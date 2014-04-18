版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 17:21 BJT

《焦点》中国违约暗潮萌动，信达遭遇市场看衰

中国信达的IPO吸引了一批基石投资者，合计认购11亿美元。这些基石投资者包括全球最大不良债务投资公司橡树资本(Oaktree Capital)、对冲基金Och-Ziff Capital Management Group，基石投资者所持股权将锁定六个月，6月12日届满。

中国信达的沽空部位上升，一部分是因为市场预期一些基石投资者可能会决定降低持股，对信达股价造成压力。

中国信达的估值偏高，市净率(股价净值比)达2.15倍，则是另一个诱因。相较之下，根据汤森路透资料，中国工商银行 及中国建设银行的市净率约为1倍。

分析师也担心信达在中国煤炭企业的曝险，因该产业产能过剩，且整 治污染的监管趋严，煤炭价格在今年1-2月大跌20%。根据大和资本市场资料，透过2013年年中的债权转股权安排，信达近四分之一的非现金资产都在煤炭业。

另一个令人忧心的是，信达只在香港挂牌上市，每半年公布一次财报，不像多数中国主要金融业者在沪港两地挂牌，而且每季公布财报。

香港渣打银行分析师Dorris Chen指出，因为业务不透明，加上财务情况揭露频率较低，从而加重了信达的沽空交易。(完) (编译 朱晓军/李春喜/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐