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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 17:17 BJT

台湾汇市：台币连二日收贬，下周观察外资和股市动向

* 周五因国际金融市场假期交投偏清淡
    * 观察台股以及外资的动向
    * 下周实质交投料在30.000-30.300

    路透台北4月18日 - 台币兑美元  周五微收贬，但因国际金融市场休市
，交易清淡。交易员指出，台股虽创34个月高位，但假期因素外商动作很小，进口商买盘稍
见踊跃下，令台币连二日下跌。
        
    他们表示，下周一虽然美国并未休市，但亚洲区的香港及部分欧系外商仍然因假期休市
，预料市场交易仍将偏向淡静。至于市场上出口商则因汇价接近30.200而稍有抛汇，但进口
商普遍而言买汇的意愿稍高，寿险也稍有汇出需求。
    
    “下午外商都回家了，交易很少没什么特别的，礼拜一应该也会比较平淡。”一位大型
银行业交易员说。
    
    他并预估，下周一的交易区间料如同今日仍在30.1-30.2之内，变动不会太大，全周实
质交投料在30.000-30.300。今日台币实质交易区间主要在30.150-30.180，上日则在30.050
-30.170。    
    
    至于台币下周展望，一位大型民营银行的汇市交易员认为，周五的台湾股市 创
新高位将令外资坚强持股信心，不致反手大幅卖超。下周二之后外资若归队，不排除外资若
再涌现汇入需求，台币将向30整数关卡靠拢。
    
    另一位大型商银交易人士则认为，外资的买盘虽有持续但观察近期的汇入力道不算太强
，若搭配月底出口商的美元卖压出笼，台币有趋强的可能。
    
    只不过，她也表示，央行先前在29.9附近明显出手阻升台币，这应是短线牢不可破的台
币高位区。此外，先前台币升破30时，韩元的同时相对水位靠近1,030，韩元也是观察的指
标之一。 
    
    台湾股市 周五收高0.25%，创下34个月的收盘高位。台湾证券交易所周五资料显
示，外资及陆资在台股买超33.94亿台币，已是连续第20个交易日买超，共计买超1,131.94
亿台币 
 
       
    韩国韩元兑美元 周五0355 GMT时上涨0.15%，报1,037.2，受助于外资买超韩国股
票。 
                
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度没
有变化；一个月远汇报价 尾盘在30.160/30.180左右，上日纽约盘收在30.140
。             
    
    下周全球重要经济事件与数据包括：
    
    4/21(一)：台湾公布3月外销订单、美国3月领先指标；
    4/22(二)：台湾主计总处公布3月季调失业率、台湾央行代财政部标售20年公债、美国3
月成屋销售年率、欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发表演讲；
    4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德
国、欧元区Markit制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造
业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初值、纽西兰利率决议；
    4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央
行举办的活动上讲话；
    4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
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