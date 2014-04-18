台湾汇市：台币连二日收贬，下周观察外资和股市动向

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 周五因国际金融市场假期交投偏清淡 * 观察台股以及外资的动向 * 下周实质交投料在30.000-30.300 路透台北4月18日 - 台币兑美元 周五微收贬，但因国际金融市场休市 ，交易清淡。交易员指出，台股虽创34个月高位，但假期因素外商动作很小，进口商买盘稍 见踊跃下，令台币连二日下跌。 他们表示，下周一虽然美国并未休市，但亚洲区的香港及部分欧系外商仍然因假期休市 ，预料市场交易仍将偏向淡静。至于市场上出口商则因汇价接近30.200而稍有抛汇，但进口 商普遍而言买汇的意愿稍高，寿险也稍有汇出需求。 “下午外商都回家了，交易很少没什么特别的，礼拜一应该也会比较平淡。”一位大型 银行业交易员说。 他并预估，下周一的交易区间料如同今日仍在30.1-30.2之内，变动不会太大，全周实 质交投料在30.000-30.300。今日台币实质交易区间主要在30.150-30.180，上日则在30.050 -30.170。 至于台币下周展望，一位大型民营银行的汇市交易员认为，周五的台湾股市 创 新高位将令外资坚强持股信心，不致反手大幅卖超。下周二之后外资若归队，不排除外资若 再涌现汇入需求，台币将向30整数关卡靠拢。 另一位大型商银交易人士则认为，外资的买盘虽有持续但观察近期的汇入力道不算太强 ，若搭配月底出口商的美元卖压出笼，台币有趋强的可能。 只不过，她也表示，央行先前在29.9附近明显出手阻升台币，这应是短线牢不可破的台 币高位区。此外，先前台币升破30时，韩元的同时相对水位靠近1,030，韩元也是观察的指 标之一。 台湾股市 周五收高0.25%，创下34个月的收盘高位。台湾证券交易所周五资料显 示，外资及陆资在台股买超33.94亿台币，已是连续第20个交易日买超，共计买超1,131.94 亿台币 韩国韩元兑美元 周五0355 GMT时上涨0.15%，报1,037.2，受助于外资买超韩国股 票。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度没 有变化；一个月远汇报价 尾盘在30.160/30.180左右，上日纽约盘收在30.140 。 下周全球重要经济事件与数据包括： 4/21(一)：台湾公布3月外销订单、美国3月领先指标； 4/22(二)：台湾主计总处公布3月季调失业率、台湾央行代财政部标售20年公债、美国3 月成屋销售年率、欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发表演讲； 4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德 国、欧元区Markit制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造 业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初值、纽西兰利率决议； 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央 行举办的活动上讲话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.230 30.221 30.035-30.230 30.220 4.41 7.50 元太外汇经纪公司 30.225 30.213 30.140-30.225 30.215 2.11 3.385 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.165/-0.135 (完)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据