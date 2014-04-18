台湾汇市：台币连二日收贬，下周观察外资和股市动向

* 周五因国际金融市场假期交投偏清淡 * 观察台股以及外资的动向 * 下周实质交投料在30.000-30.300 路透台北4月18日 - 台币兑美元 周五微收贬，但因国际金融市场休市 ，交易清淡。交易员指出，台股虽创34个月高位，但假期因素外商动作很小，进口商买盘稍 见踊跃下，令台币连二日下跌。 他们表示，下周一虽然美国并未休市，但亚洲区的香港及部分欧系外商仍然因假期休市 ，预料市场交易仍将偏向淡静。至于市场上出口商则因汇价接近30.200而稍有抛汇，但进口 商普遍而言买汇的意愿稍高，寿险也稍有汇出需求。 “下午外商都回家了，交易很少没什么特别的，礼拜一应该也会比较平淡。”一位大型 银行业交易员说。 他并预估，下周一的交易区间料如同今日仍在30.1-30.2之内，变动不会太大，全周实 质交投料在30.000-30.300。今日台币实质交易区间主要在30.150-30.180，上日则在30.050 -30.170。 至于台币下周展望，一位大型民营银行的汇市交易员认为，周五的台湾股市 创 新高位将令外资坚强持股信心，不致反手大幅卖超。下周二之后外资若归队，不排除外资若 再涌现汇入需求，台币将向30整数关卡靠拢。 另一位大型商银交易人士则认为，外资的买盘虽有持续但观察近期的汇入力道不算太强 ，若搭配月底出口商的美元卖压出笼，台币有趋强的可能。 只不过，她也表示，央行先前在29.9附近明显出手阻升台币，这应是短线牢不可破的台 币高位区。此外，先前台币升破30时，韩元的同时相对水位靠近1,030，韩元也是观察的指 标之一。 台湾股市 周五收高0.25%，创下34个月的收盘高位。台湾证券交易所周五资料显 示，外资及陆资在台股买超33.94亿台币，已是连续第20个交易日买超，共计买超1,131.94 亿台币 韩国韩元兑美元 周五0355 GMT时上涨0.15%，报1,037.2，受助于外资买超韩国股 票。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度没 有变化；一个月远汇报价 尾盘在30.160/30.180左右，上日纽约盘收在30.140 。 下周全球重要经济事件与数据包括： 4/21(一)：台湾公布3月外销订单、美国3月领先指标； 4/22(二)：台湾主计总处公布3月季调失业率、台湾央行代财政部标售20年公债、美国3 月成屋销售年率、欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发表演讲； 4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德 国、欧元区Markit制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造 业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初值、纽西兰利率决议； 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央 行举办的活动上讲话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.230 30.221 30.035-30.230 30.220 4.41 7.50 元太外汇经纪公司 30.225 30.213 30.140-30.225 30.215 2.11 3.385 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.165/-0.135 (完)