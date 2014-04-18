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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 17:56 BJT

台湾经贸：将与印尼洽谈双边经济合作协定--中央社

路透台北4月18日 - 台湾中央社周五报导，印尼贸易部副部长等将应经济部邀请至台湾洽谈双边经济合作协定(ECA)，为台湾对外签署贸易协定的另一具体进展。

报导引述台湾驻印尼代表处官员指出，印尼经贸官员已于这两天陆续抵台，将与包括经济部长张家祝在内的官员会谈，议题包括〞台湾印尼双边经济合作协定(ECA)〞、〞区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)〞以及双边产业合作等深入讨论。

报导并指出，台湾驻印尼代表处已向印尼政府建议先针对200-300项较急迫的商品先谈降税，并扩大完备双方投资协定。

台湾的中华经济研究院已在此前受经济部委托，于2012年完成〞台湾印尼双边经济合作协定(ECA)可行性评估〞。

台湾近来受到两岸服务贸易协议争议的影响，经济部长张家祝日前曾公开表示，目前很多双边的对外经贸谈判进度已生变，并非在吓唬民众。 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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