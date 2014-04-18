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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 18:23 BJT

全球金市：现货金持于1,300美元下方，本周或下跌1.8%

周五和周一将不会有伦敦金定盘价，因英国逢假期休市。美国市场周五也将休市。

“本周金价下跌...因有进一步证据显示美国经济改善，”Natixis分析师Bernard Dahdah表示。

“随着美国经济‘正常化’，美联储的辩论将明显集中在利率正常化的办法及时程。”他补充道。“美国经济数据进一步强化若引发利率回归正常的预期，金价将面临更大压力。

美联储主席叶伦本周稍早重申，将维持宽松货币政策立场。而低利率一直是带动金价走高的重要因素。

不过美国经济数据显示，在历经严冬干扰之后，美国经济活动升温，从而抵销了叶伦评论的效应。

铂金价格持平于每盎司1,404.50美元，上日创下1月以来最大单日跌幅1.9%，此前南非最大铂金生产商提出为矿工加薪的方案，试图解决已经延续13周的罢工活动。

其他贵金属方面，白银 下跌0.1%至每盎司19.58美元，钯金 持平于每盎司794.00美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林)
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