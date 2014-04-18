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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 18:23 BJT

日本金融：政府退休基金GPIF将改组人事，以利推动积极投资--消息

路透东京4月18日 - 知情消息人士指出，日本政府计划大幅改组政府退休金投资基金(GPIF)人事，撤换数名重要顾问，这显示首相安倍晋三希望GPIF采取更加积极的投资操作。

安倍主张GPIF加强投资股票等较高风险资产。据消息人士表示，GPIF投资委员会的10名委员之中，至少有三名很快将离职，其中就有两名委员被认为保守看待安倍提议。GPIF资产规模达1.26兆(万亿)美元。

消息人士向路透表示，委员小幡绩、荐田隆成、及臼杵政治任期届满时，将不会获得续任。

安倍持续向GPIF施压，要求减少债券部位，改投入风险较高资产以追求更高报酬率，配合安倍的振兴经济政策。

政府官员及委员会成员不愿正式评论GPIF人事决定。内阁官房长官菅义伟周五表示，这是由厚生劳动大臣田村宪久决定；预计最快下周将宣布人事异动。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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