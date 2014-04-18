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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 18:42 BJT

更正- 亚洲橡胶：中国需求疑虑罩顶，沪胶及TOCOM大跌触及数年低点

(更正：内文第四段...205.1“美元”，因译文有误，应更正为“日圆”)

路透东京4月18日 - 上海期胶周五跌至逾五年低点，东京期胶跌至2009年10月以来低位，中国经济成长降温的疑虑，引发停损卖压出笼。

上海期交所主力9月合约 大跌750元人民币或5%，至每吨14,200元，为2008年12月26日触及13,755元以来的最低位。

东京工业品交易所(TOCOM)指标9月期胶 下挫8.5日圆或4%，结算价报每公斤206.4日圆。

盘中一度跌至205.1日圆的2009年10月7日以来的最低，本周该合约收低3.4%，为连续第五周下滑。

Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说：“没有新的基本面消息，但由于担心中国需求放缓和库存高企，投资者加快了卖盘以止损，所以空头气氛更强。”

“价格在2月初触及低点210日圆后，一些投资者逢低买进，但近期的下跌令他们失去了耐心，他们开始卖出清仓，”他说，并表示如果中国经济指标继续不佳的话，市场有可能测试200日圆下方。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 蔡美珍/王洋; 审校 高琦/张明钧)
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