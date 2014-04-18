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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 18:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货遭获利了结收低，但周线创七周最大升幅

总成交量清淡，为18,509口，约为均值35,000的一半。

大多汇市和股市因耶稣受难日休市，将在下周重开。

市场人士正关注马来西亚4月1-20日出口数据，以判断棕榈油全球需求。船货调查机构将在周一发布该数据。

棕榈油需求料将从4月起上升，因印度、巴基斯坦和中东买家在穆斯林斋月前补充库存。穆斯林斋月将于6月底开始，7月举行开斋节庆祝活动。

不过，马币强劲或将限制出口销售，因这导致以马币计价的棕榈油价格对海外买家而言更贵。

中国买家豆油船货违约的消息也令交易商警惕，担心中国也可能会放缓购入其他植物油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 白云)
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