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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 19:20 BJT

欧洲个股：奥迪预计今年在华销量达50万辆，2017年经销商有望增至500家

路透北京4月18日 - 福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 旗下高端品牌奥迪表示，计划今年在中国售出50万辆汽车，并在2017年将中国的经销商提高到500家。

奥迪首席执行官Rupert Stadler在北京车展开始前接受采访时如此说道。去年奥迪在华售出48.8万辆汽车，包括香港地区则售出49.2万辆。

奥迪正在发力，欲将对手宝马 从全球高端车销售第一的宝座上掀下去。

欧洲需求复苏以及中国需求增长，扶助奥迪1-3月当季的出货量创下纪录高位。

奥迪总出货量增长11.7%至412,850辆，中国地区为增长21%。(完)
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