重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月14日-4月18日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周累计收贬0.21%。陆续公布的3月份及一季度经济数据 好坏不一，市场无法从中得到方向指引，企业层面汇率预期持续分化。汇率波动基本受中间 价方向引导，日内客盘结购汇趋于均衡，但油盘和疑似干预的大行购汇不时出现，易引发价 格短时大幅波动。短期内在6.20元上方持续横向整理的可能性较大。 公开市场操作: --最新数据显示，中国经济形势暂无大碍，加之增加投资等多举措助力稳增长，货币政策 放松压力得以舒缓。因此本周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度，虽由净投放转为净 回笼，也未令资金面承压。 业内人士指出，针对县域银行的定向降准，一定程度上增强了相对宽松资金预期的持续 性，给市场带来暖风。不过在经济形势未有明显走恶前，仍没有必要出台全面降准等实质宽 松政策，最早的放松观察时点有望在6月前后出现。 债市: --在总理有关可定向降准言论、债市准入机构范围有望大幅放宽等多个因素刺激下，中国 银行间债市当周现券收益率震荡下探，多头情绪不断获得释放。交易员表示，短期扰动市场 的变数是财税缴款的影响，如果资金面应对缴税高峰考验仍无恙，那部分此前预期谨慎的机 构有望转向乐观，成为支撑现券续向暖的动力。 票据: --中国票据市场转贴利率当周加速走低，受愈发宽松的资金面以及票源偏少共同推动，此 外对农村金融机构定向降准的消息，也令相关机构对自身流动性预期乐观，收票意愿升温。 市场人士并指出，尽管近期有企业缴税因素可能会影响资金面，但目前票据的收益仍好 于同业存款等，加之票源不多，只要流动性未明显趋紧，转贴利率依旧会维持低位运行，但 下跌空间已相对有限。 股市: --中国股市沪综指 当周累计下跌1.5%。在沪港通利好效应逐步消化后，新股发行 重启预期本周升温与刺激经济政策短期难出的失望交织，大盘难有上升动力。在大盘股陷入 调整的情况下，股指呈现且战且退的态势，沪综指周五收报2,097.748点。 期市: --上海期铜当周震荡企稳，收盘近乎持平，仅较上周末微跌30元人民币/吨。值得一提的 是，周三因对中国经济前景缺乏信心，令沪铜出现“假摔”，一度创半个月来新低，但本周 最后两天，受库存下降，且现货升水不断上升至年内新高，带动沪铜价格回升。主力7月合 约 周五下跌收报46,450元，本周累计下跌0.06%。 --上海期金当周基本回吐上周涨幅，本周累积下跌1.8%。受美国消费者物价指数上升引发 国际金价急跌，并跌穿关键的200日移动均线，令大量止损单被触动。沪金周三跟随外盘大 幅下挫，现货金跌至1,300美元之下亦施压期金。上海期金主力1406合约 周五下跌 收报每克258.50元。(完) (整理 李宏薇/李然/李文科/康熙泽; 审校 林高丽)