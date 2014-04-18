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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 19:16 BJT

东南亚股市：泰国股市收在五个月高点，越南股市跌至九周低位

路透河内4月18日 - 泰国股市周五收在去年11月底以来高点，因买盘强劲；越南股市跌至九周低位，受累于全面卖盘。

泰国股市 微升0.03%，连续第三天上涨。

“有不错的外国股市资金流入，可能在近期继续支撑泰国股市，”凯基证券在客户报告中称。

马来西亚股市 小涨0.12%，收在1852.69点，连续第二日上扬，此前在周三曾录得三周低点。

不过，越南股市 大跌2.58%至2月2日以来低点，预期进一步下跌的投资者全面抛售股票。该指数本周下滑5.16%。

新加坡、印尼和菲律宾股市因节假日休市，将于下周一恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.13 421.55 -0.10 +8.44 388.37

马来西亚 1852.69 1850.54 +0.12 -0.76 1866.96

泰国 1409.18 1409.18 +0.03 +8.51 1298.71

越南 565.33 565.33 -2.58 +12.03 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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