中国证券：多家拟IPO企业在证监会网站预披露招股书申报稿

路透北京4月19日 - 在中国证监会周五修订IPO审核流程后，多家拟上市企业连夜公布招股说明书申报稿。这是时隔一年半后首次有IPO（首次公开发行）排队企业进行预披露，意味着证监会发审会重启的临近。

按照证监会新修订的IPO审核流程，发行监管部在正式受理后即安排预先披露，反馈意见后回复初审会前，再按规定安排预先披露更新。而此前规定为，预披露时间在落实反馈意见之后。

此次有28家企业新发布预披露材料。选择主板上市有的安徽九华山旅游等16家，选择中小板的有杭州微光电子等四家，选择创业板有天津利安隆新材料等八家。

本周稍早，据多位业内人士透露，证监会突然要求各家投行尽快补充A股IPO相关材料，需在周四下班前提交。他们分析，此举意味着A股新股审批程序即将开始，证监会发审会近期可能重启，不过新股发行的重启仍需等待。

在暂停一年多后，今年1月A股IPO重新启动，不过在首批48家公司集中发行后，因拟上市公司需补充经审计的最新年度财务数据，新股发行又告暂停。 （完）

详情参看证监会网站： ipo.csrc.gov.cn (发稿 黄凯; 审校 曾祥进)