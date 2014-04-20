中国国企：一季度累计利润同比增3.3%，地方国企仍负增长--财政部

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五公布2014年1-3月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额5,337亿元人民币，同比增长3.3%，地方国有企业实现利润仍为负增长，
刊登在财政部网站的新闻稿称，一季度国有企业营业总收入增幅下降，国有交通、钢铁、有色行业持续亏损。
其中，中央企业实现利润4,321.5亿元，同比增长5.1%；地方国有企业1,015.5亿元，同比下降3.8%。
此前公布的数据显示，1-2月国有企业累计实现利润总额3,265.4亿元，同比增长2.8%。
今年前三个月，国有企业累计实现营业总收入110,018.3亿元，同比增长5.6%。其中中央企业68,244.9亿元，同比增长4.5%。地方国有企业41,773.4亿元，同比增长7.4%。
1-3月，国有建材、施工房地产、汽车、电子和电力等行业实现利润同比增幅较高；国有化工、煤炭、纺织等行业实现利润同比降幅较大。
2014年3月末，国有企业资产总额938,296.4亿元，同比增长11.3%；负债总额608,979亿元，同比增长11.6%。（完）
参看相关细节，请点选中国财政部网站 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。