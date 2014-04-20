北京车展：大众将继续扩大中国市场，并推出电动车型

路透北京4月19日 - 德国大众汽车(福斯汽车) 将继续扩张在中国的业务，并开始在中国市场出售电池驱动汽车。为治理空气污染，中国政府对电动汽车购买者给予奖励。

大众汽车周六表示，鉴于经济刺激措施以及中国内陆地区需求提振销量，公司将扩大在中国的产能。大众第一季集团汽车销量为240万辆，中国市场就占据其中逾三分之一。

大众首席执行官Martin Winterkorn在一次公司活动上表示，集团今年在华汽车销量可能从2013年的327万辆增至创纪录的逾350万辆。

大众计划今年在中国开始出售Up都市微型车和高尔夫(Golf)掀背车的电动版本，然后2015年推出奥迪A3及高尔夫GTE车款的插电式混合动力车型。

该公司还表示，计划与两家中资合作伙伴共同研发生产奥迪A6的插电式车型及一新款中型轿车。

大众在中国设有十多家汽车组装厂。中国业务负责人Jochem Heizmann在简报会上表示，公司计划扩大分销网络，到2018年经销商数量从去年的2,400家增至3,600家。(完)