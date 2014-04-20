北京车展：丰田计划将来在华销量增长一倍至每年200万辆--高管

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透北京4月20日 - 日本丰田汽车 一位高管周日表示，公司计划未来在中国的汽车销量增长一倍，达到每年200万辆左右。
丰田执行副总裁Yasumori Ihara在北京车展新闻发布会上做出上述表示，但并未给出实现该目标的具体时间框架。
该公司2013年在华汽车销量为91.7万辆，较上年增长9%。在中国市场所占份额约为5%。
若丰田今年能够达到或超过110万辆的销售目标，将比最初计划晚四年才实现每年在华销售100万辆的目标。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。