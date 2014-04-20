北京车展：中国今年将取代美国成为沃尔沃的最大市场

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透北京4月20日 - 中国将在2014年超越美国，成为沃尔沃汽车集团的最大市场，销量达到至少8万辆。
沃尔沃周日发表声明称，2014年在华汽车销量目标是较2013年的61,146辆增长约三分之一，而在美国的销量增幅料仅与整体市场保持一致。
今年第一季，公司在中国市场售出17,286辆汽车，较上年同期增长25.4%。
沃尔沃预计未来几年中国市场将帮助提升全球销量，不过面临通用汽车 等外资车企及上汽集团 等国内车商的竞争。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。