美日贸易：美日领导人峰会将促进贸易谈判，但不会达成协议--美官员

* 美日表示在关键问题上仍存在很大分歧

* 美日峰会前双方谈判代表将于周一再度会晤

路透华盛顿/东京4月18日 - 美国政府一高级官员周五表示，美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三下周的峰会是促进贸易谈判的良机，但将不会签署协议。

两国官员称，谈判已经缩窄至少数几个关键领域，将会在周一恢复磋商，因谈判人员忙于准备周四的峰会。

对于最终敲定跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)而言，美日之间打破日本农业和汽车市场准入僵局十分关键。

TPP协定是美国总统奥巴马扩大该国在亚洲地区影响力的中心内容，日本首相安倍晋三也将之作为经济增长策略的主要内容。

美国高级官员称，当两国领导人会晤时，可能将评估贸易谈判至今的进展，给谈判人员进入下一阶段提供一定动力。

但他表示，他们将不会涉及牛肉、猪肉、大米及糖等敏感性商品的关税细节，将不会达成协议。

美国贸易代表弗罗曼与日本经济财政大臣甘利明周五结束长达20个小时的谈判，依然未能就重大分歧达成一致。

该美国官员补充说，双方将在未来几天及数周继续磋商，但谈判何时完成没有特定期限。(完)