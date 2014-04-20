东欧情势：乌克兰东部城镇检查站遇袭，五人死亡--俄罗斯电视

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透莫斯科/基辅4月20日 - 俄罗斯国家电视台周日报导称，武装人员袭击了乌克兰东部城镇Slaviansk附近的一个亲俄分离主义分子掌控的检查站，造成五人死亡。
路透尚不能立即证实该报导的准确性，也无法立即联系到乌克兰内政部就此置评；内政部长Arsen Avakov在其Facebook页面上未发表任何相关言论，他通常会在上面发布最新的冲突消息。
俄罗斯国家新闻台Rossiya 24引述其驻Slaviansk的记者称，其中三人属于亲俄的分离主义者，其他两人属于袭击检查站的团伙。
在Slaviansk的路透电视团队表示，该市自行任命的市长称隔夜曾爆发冲突并造成人员伤亡。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。