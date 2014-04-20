版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 06:20 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上周守在窄幅区间内，亚洲盘料淡静

2200GMT

* 欧元/美元上周在1.3790-1.3865区间盘整，不过时有下跌

* 对欧央行的预期发生温和转变，以及美国数据面良好，没有带来重大影响

* 美国公债收益率周四飙升，然欧元/美元守在1.3800上方

* 欧元受益于投资者资金流向欧元区股市和二线国家公债

* 上周低点1.3790和55日移动均线切入位1.3968存在支撑

* 预计亚洲时段交投淡静，但1.3790下方的停止位可能受关注(完) (编译 李爽 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐