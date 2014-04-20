《汇市简讯》欧元/美元上周守在窄幅区间内，亚洲盘料淡静

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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* 欧元/美元上周在1.3790-1.3865区间盘整，不过时有下跌
* 对欧央行的预期发生温和转变，以及美国数据面良好，没有带来重大影响
* 美国公债收益率周四飙升，然欧元/美元守在1.3800上方
* 欧元受益于投资者资金流向欧元区股市和二线国家公债
* 上周低点1.3790和55日移动均线切入位1.3968存在支撑
* 预计亚洲时段交投淡静，但1.3790下方的停止位可能受关注(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。